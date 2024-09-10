國民黨連勝文：遺憾台灣香港中斷官方往來 信港人能克服波折

促進港粵澳台多地青年企業家合作的「『天下為公』· 中華情」2024港粵澳台青年企業家峰會開幕式今日（10日）上午舉行，中國國民黨副主席連勝文在致辭時，回憶自己在香港打拼以及到深圳、東莞等大灣區城市參訪的經歷，強調大灣區一定能成為實現孫中山「建設中華」理想沃土。
連勝文會後被問到台港中斷官方往來，他說兩地民間交流密切，「但不管是半官方或是官方接觸，基本上民進黨執政當中，全部都停了。現在來講幾乎沒有一個可以看得到的比較有效的溝通管道」，對此感到很遺憾。
大灣區可成孫中山「建設中華」理想沃土
本屆峰會以「協同創新·逐夢灣區」為主題，由孫中山基金會、廣東省青年聯合會、香港友好協進會、香港廣東各級政協委員聯誼會、台灣海峽兩岸經貿文化交流協會等社團聯合舉辦。全國政協副主席梁振英、行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄、外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春等出席開幕式。
大灣區匯聚兩岸四地人才 未來無限可能
連勝文回憶自己曾在香港工作的時光，形容香港是兩岸四地重要的金融中心，也是大灣區的核心城市之一，更是東西交融、人文薈萃的世界之窗，他以香港為基地，走遍了大陸各個重要城市。連勝文說，香港在其人生黃金歲月中扮演重要角色，是台灣之外的另一個家。因此他對香港充滿信心，無論經歷甚麼波折，香港都能克服挑戰，並持續發光發熱。
連勝文還提到自己在深圳、東莞等城市參訪的經歷，認為大灣區匯聚了許多來自兩岸四地的人才，充滿了無限的可能和未來。他相信，大灣區絕對可以實現孫中山先生當年「建設中華」的理想，希望兩岸四地的青年朋友，在這片土地上加深交流合作，形成強強結合，共同實現復興中華的偉大目標。