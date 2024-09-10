國民黨連勝文：遺憾台灣香港中斷官方往來 信港人能克服波折

連勝文表示，香港不只是中國的重要對外門戶，也是一個東西方交集，人文薈萃的世界之都。（中通社）

促進港粵澳台多地青年企業家合作的「『天下為公』· 中華情」2024港粵澳台青年企業家峰會開幕式今日（10日）上午舉行，中國國民黨副主席連勝文在致辭時，回憶自己在香港打拼以及到深圳、東莞等大灣區城市參訪的經歷，強調大灣區一定能成為實現孫中山「建設中華」理想沃土。

連勝文會後被問到台港中斷官方往來，他說兩地民間交流密切，「但不管是半官方或是官方接觸，基本上民進黨執政當中，全部都停了。現在來講幾乎沒有一個可以看得到的比較有效的溝通管道」，對此感到很遺憾。