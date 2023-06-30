國泰兩前機艙服務員涉收賄6.6萬  助他人優惠價買機票罪成候判

廉政公署早前落案起訴2名航空公司時任機艙服務員收賄共逾66,000港元，協助他人享用員工福利以優惠價購買機票。兩名被告今日(30日)在區域法院被裁定罪名成立。28歲被告李仲輝，以及33歲被告王愛婷，均為國泰航空有限公司前機艙服務員，各被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。法官郭啟安將案件押後至9月7日判刑。王愛婷還押懲教署看管，李仲輝則獲准保釋至下周四(6日)。

李仲輝及王愛婷案發時任職國泰航空機艙服務員。根據國泰航空「Companion Travel Scheme」計劃，每名僱員均可提名一名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其同行旅伴，獲提名者可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票。國泰航空禁止員工透過提名他人為其同行旅伴而收取利益。