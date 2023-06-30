國泰兩前機艙服務員涉收賄6.6萬  助他人優惠價買機票罪成候判

廉政公署早前落案起訴2名航空公司時任機艙服務員收賄共逾66,000港元，協助他人享用員工福利以優惠價購買機票。兩名被告今日(30日)在區域法院被裁定罪名成立。28歲被告李仲輝，以及33歲被告王愛婷，均為國泰航空有限公司前機艙服務員，各被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。法官郭啟安將案件押後至9月7日判刑。王愛婷還押懲教署看管，李仲輝則獲准保釋至下周四(6日)。
李仲輝及王愛婷案發時任職國泰航空機艙服務員。根據國泰航空「Companion Travel Scheme」計劃，每名僱員均可提名一名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其同行旅伴，獲提名者可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票。國泰航空禁止員工透過提名他人為其同行旅伴而收取利益。
案情透露，國泰航空時任艙務長劉靜雯於2018年底至2019年初與一名在網上認識的海外時裝設計師討論，安排劉靜雯的同事提名設計師兩名友人為同行旅伴。劉靜雯遂聯絡李仲輝及王愛婷商討有關事宜。李仲輝及王愛婷其後分別接受賄款約5,000美元(約3.9萬元)及約3,500美元(約2.7萬元)，以提名設計師該兩名友人為他們的同行旅伴。該兩名友人其後以優惠價購買29程機票，涉及票價差額最少約53萬元。若國泰航空知悉李仲輝及王愛婷在提名同行旅伴時收受利益，便不會批准提名，亦不會以優惠價發出相關機票。
同案36歲被告劉靜雯，為國泰航空前艙務長，早前承認3項貪污控罪，將於7月6日在區域法院再應訊。她除參與上述勾當，亦向該時裝設計師收取賄款至少1,500美元(約1.2萬元)，以在2019年提名對方為其同行旅伴。該時裝設計師因而以優惠價購買20程機票，涉及票價差額最少約33萬元。