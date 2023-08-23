國泰兩機師飛行期間視力模糊喪工作能力　調查小組：毋須提安全建議

首宗事故在2019年1月26日一架由日本札幌新千歲機場飛往香港的波音777-367型客機B-HNP。香港時間晚上約10時，載有348名乘客和16名機組人員的飛機在台灣以西A1航道往香港方向時，機長突然失去正常視力、視力變得模糊，情況維持約30分鐘，並繼續惡化至無法執行職務，向副駕駛員交出飛機指揮權。

載有300人客機機長突呼吸困難

另一宗事故則發生在同年2月21日，涉及一架由澳洲珀斯國際機場前往香港的空中巴士A350-941型客機B-LRR。載有270名乘客和13名機組人員的飛機，香港時間約早上6時飛機位於香港以南約974公里接近馬尼拉時，機長突感到呼吸困難、視力模糊，並出現頭暈、頭痛和胸痛，隨後宣布自己喪失工作能力。

調查報告指出，經分析兩次飛行運作情況，以及審視航空公司對機組人員喪失能力的標準操作程序、指引和培訓及機組人員作出的應變，調查小組認為沒有需要提出安全建議。民航意外調查機構發言人表示，調查目的是找出事故發生的情況和因由，避免同類事件再次發生。