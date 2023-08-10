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2023-08-10 04:30:49
日報

國泰半年轉賺近43億 12年最強

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國泰航空

國泰航空計劃今年底前贖回50%向港府發行的優先股。(李睿哲攝)

全面通關後，國泰航空(293)業務強勁反彈！國泰昨公布6月底止半年收入按年大飆1.35倍，至435.93億元，並帶動業績虧轉盈，賺42.68億元，去年同期則蝕49.99億元，為2010年下半年以後、逾12年來最賺錢半年。集團計劃今年底前贖回50%向港府發行的優先股，涉逾97.5億元，再視乎業務運作，在明年7月底前贖回餘下優先股，不過未有復派股息的時間表。

倘單計國泰航空，半年純利達67.17億元，連續兩個半年錄盈利；香港快運亦轉賺3.33億元。相反，主要為中國國航(753)的聯屬公司應佔虧損仍達26.32億元，惟由於國航1月完成A股發行，國泰亦錄19億元一筆過非現金收入。

國泰航空

賀以禮(左)表示，集團運力已回復疫情前約60%。(蘇文傑攝)

擬購32架新飛機 內地招聘人手

主席賀以禮表示，集團運力由最低只有3%，升至現時的約60%，維持今年底可載客量重返疫情前70%、明年底達100%的目標。集團同時宣布有意在今年9月底前購買最多32架空中巴士A321-200neo型或A320-200neo型飛機，料2029年或之前陸續接收。行政總裁林紹波表示，截至6月底仍有25架飛機停泊在澳洲，其中18架會在年內回港，期望明年上半年全數回港。招聘方面，營運及航空服務總裁麥皓雲表示，全年招募600名機組人員的目標已完成一半；今年目標招聘200至300名內地機組人員，指招聘按計劃進行中，有信心人手可應付運力達標。

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