國泰半年轉賺近43億 12年最強

全面通關後，國泰航空(293)業務強勁反彈！國泰昨公布6月底止半年收入按年大飆1.35倍，至435.93億元，並帶動業績虧轉盈，賺42.68億元，去年同期則蝕49.99億元，為2010年下半年以後、逾12年來最賺錢半年。集團計劃今年底前贖回50%向港府發行的優先股，涉逾97.5億元，再視乎業務運作，在明年7月底前贖回餘下優先股，不過未有復派股息的時間表。

倘單計國泰航空，半年純利達67.17億元，連續兩個半年錄盈利；香港快運亦轉賺3.33億元。相反，主要為中國國航(753)的聯屬公司應佔虧損仍達26.32億元，惟由於國航1月完成A股發行，國泰亦錄19億元一筆過非現金收入。