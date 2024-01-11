國泰取消航斑｜稱現取消日均12航班　林紹波：深切歉意會汲取教訓

國泰航空自去年12月底至今，因機師流感缺勤問題，多個航班需要取消。繼營運及航空服務總裁麥皓雲發聲明致歉後，國泰航空行政總裁林紹波今(11日)出席活動時亦主要回應事件，承認編更時低估候命機師數目，並向受影響的旅客表示深切歉意，國泰會汲取教訓，作出改善。

林紹波說，今次事件有兩個階段，第一個階段是在聖誕至本月中，公司編更時低估候命機師數目，導致服務不足以應付流感高峰期的影響，為免影響擴大，國泰遂決定取消部分航班，令餘下航班順利運作。

他續指，第二個階段是由本月中至2月底，為保障年農曆新年期間，即廿八至年初九的出行和訪港高峰期，旅客行程不受影響，國泰本月和下月已主動取消平均每日12班航班，令餘下航班順利運作。

料今年機師流失率保持正常

林紹波稱，已為通知及為受影響旅客進行替代安排，但承認公司在個別日子的通知期非常短，特別是周日(7日)有多達27班航班取消。他向受影響的旅客深感抱歉，強調國泰會汲取教訓，作出改善，並已責成工作小組檢討事件，公司下周將會推出下月的更表，將安排更多候命機師數目。