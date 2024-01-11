國泰取消航班｜梁熙促放寬機師飛行時數限制

國泰近日取消多班航班，大批旅客受影響。梁熙表示，與業界了解後，發現原因是機師「爆晒鐘」，促請放寬機師飛行時數的限制，舒緩人手緊張的狀況。

梁熙表示，隨著疫後航空業復甦，國泰航空至今亦有不少空缺未能填補，導致了現有機師「爆晒鐘」，在缺少機師下被迫取消航班，對市民及旅客帶來極大不便。他指，根據香港民航處法例，機師28日內飛行時間不得超過100小時，12個月內亦不得超過900小時，而歐盟、美國普遍設定的全年飛行上限都是1000小時、加拿大更是1200小時。梁熙指，香港民航處過去用一個更嚴格的標準，當然有助保持香港領先的航空安全水平；但現時面對人手荒下，應考慮修例放寬相關安排，相信既能保持航空安全，亦可以舒緩緊張人手。