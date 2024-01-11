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2024-01-11 21:04:32

國泰取消航班｜梁熙促放寬機師飛行時數限制

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梁熙促放寬機師飛行時數限制。(資料圖片)

梁熙促放寬機師飛行時數限制。(資料圖片)

國泰近日取消多班航班，大批旅客受影響。梁熙表示，與業界了解後，發現原因是機師「爆晒鐘」，促請放寬機師飛行時數的限制，舒緩人手緊張的狀況。

梁熙表示，隨著疫後航空業復甦，國泰航空至今亦有不少空缺未能填補，導致了現有機師「爆晒鐘」，在缺少機師下被迫取消航班，對市民及旅客帶來極大不便。他指，根據香港民航處法例，機師28日內飛行時間不得超過100小時，12個月內亦不得超過900小時，而歐盟、美國普遍設定的全年飛行上限都是1000小時、加拿大更是1200小時。梁熙指，香港民航處過去用一個更嚴格的標準，當然有助保持香港領先的航空安全水平；但現時面對人手荒下，應考慮修例放寬相關安排，相信既能保持航空安全，亦可以舒緩緊張人手。

調整飛行經驗要求吸納更多機師

此外，過去國泰航空針對外聘機師，要求他們擁有1500小時的飛行經驗，可是疫情期間不少機師也面對停飛或減班次，根本難以滿足有關條件。歐盟、日本、新加坡等地的航空公司現時外聘機師的標準，要求的飛行經驗為200小時，成功在疫後吸納很多機師。梁熙認為，國泰可考慮在人手荒下，降低飛行經驗要求，例如調整至800、1000小時，以便可以吸納更多持牌機師。梁熙認為，飛行安全當然不可退讓，但民航處及國泰航空都要參考國際標準因時制宜，以免落後於大形勢。

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