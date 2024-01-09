國泰取消航班｜民航處促國泰月底前交報告　批連日多班航班取消極不理想

國泰航空近日接連取消多班客運航班，單是今日(9日)已有21班機取消，遠高於日前預告每日平均取消12班的數目。民航處表示，國泰連日和今明兩月取消多班航班的情況極不理想，亦不符合政府和公眾的合理期望，已要求國泰航空本月底前提交報告，解釋事件成因、航班安排處理手法等。
稱國泰有責任提供穩定可靠服務
民航處管理層今日與國泰航空管理層會面，再次表達對航班安排事宜的高度關注，要求國泰做好人手及各項配置，確保為乘客提供穩定可靠服務，特別是在即將來臨的農曆新年旺季。民航處又再次敦促國泰，要盡快向受影響乘客清楚交代航班整合後的相關安排，並就此及早通知乘客。民航處又指，明白公眾對取消航班一事的關注，在收到和仔細審視國泰報告後，會作適當跟進，重申國泰有責任為乘客提供穩定可靠的服務。
消委會促國泰旺季預備好應急措施
另外，消委會回覆《am730》指深表關注事件，去年12月29日至今日中午共接獲4宗相關的取消或更改航班投訴。消委會認為，航班突然取消會令乘客大失預算，不但嚴重影響海外旅遊計劃，更可能蒙受包括已預訂酒店、當地交通、門票等的其他金錢上的損失，促請航空公司出售機位時，應確保有足夠人手營運相關航班，若在非異常情況下未能履行運輸責任，必須按相關規定提供賠償或協助，同時亦要確保有充足人手處理客戶服務，讓受影響乘客可在合理時間內查詢及申請退票。
消委會提醒已購買機票的消費者，不排除航空公司臨近假期前會再更改航班，因此應不時留意電郵訊息或上網查閱航班情況，以免忽略或太遲才發現航班的最新安排。消委會敦促航空公司於旺季期間預備好應急措施，履行服務承諾，以免影響航空公司和本港作為國際航空樞紐的聲譽。