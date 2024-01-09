國泰取消航班｜民航處促國泰月底前交報告　批連日多班航班取消極不理想

國泰航空近日接連取消多班客運航班，單是今日(9日)已有21班機取消，遠高於日前預告每日平均取消12班的數目。民航處表示，國泰連日和今明兩月取消多班航班的情況極不理想，亦不符合政府和公眾的合理期望，已要求國泰航空本月底前提交報告，解釋事件成因、航班安排處理手法等。

稱國泰有責任提供穩定可靠服務

民航處管理層今日與國泰航空管理層會面，再次表達對航班安排事宜的高度關注，要求國泰做好人手及各項配置，確保為乘客提供穩定可靠服務，特別是在即將來臨的農曆新年旺季。民航處又再次敦促國泰，要盡快向受影響乘客清楚交代航班整合後的相關安排，並就此及早通知乘客。民航處又指，明白公眾對取消航班一事的關注，在收到和仔細審視國泰報告後，會作適當跟進，重申國泰有責任為乘客提供穩定可靠的服務。