國泰員工加薪3.3%兼派雙糧 CEO鄧健榮：由求存走向復甦

國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發內部通告，指已獲董事會同意，向合資格駐港員工平均加薪3.3%，並且派發相當於一個月基本薪金作特惠金；海外員工亦有加薪及特惠金安排，水平由區域主管決定。

鄧健榮形容，公司經營已「由求存轉向復甦」，儘管預期集團本財年錄得顯著虧損，但有信心今年下半年經營現金流回復正數，不需要再燒錢，屬於令人鼓舞指標。

