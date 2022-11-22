國泰員工加薪3.3%兼派雙糧 CEO鄧健榮：由求存走向復甦

國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發內部通告，指已獲董事會同意，向合資格駐港員工平均加薪3.3%，並且派發相當於一個月基本薪金作特惠金；海外員工亦有加薪及特惠金安排，水平由區域主管決定。
鄧健榮形容，公司經營已「由求存轉向復甦」，儘管預期集團本財年錄得顯著虧損，但有信心今年下半年經營現金流回復正數，不需要再燒錢，屬於令人鼓舞指標。
國泰航空曾於2020年重組，全球削減8,500個職位，約佔全部職位24%，包括5,300名駐港員工；更完全結束國泰港龍品牌。留任員工亦須簽署新合約，部分員工減薪幅度達整體二至三成，部分員工取消永久房屋津貼。國素翌年4月再向香港營運團隊，包括機師、空中服務員、香港國際機場團隊，以及子公司職員，推出自願離職計劃，按員工年資獲發2至6個月不等的薪金，且不會對沖強積金供款。
至今年本港疫情逐步緩和，國泰航空邀請離職員工回巢。國泰於今年中表示，期望在未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工；曾於10月舉行疫情後首個招聘會，但初級機艙服務員的底薪僅9,100元引起熱議。國泰當時回應指，如計及額外飛行的薪酬及外地津貼，預計航班恢復後月薪可達17,000至18,000元，加上優惠機票等福利，相信薪酬待遇仍有吸引力。