國泰客機馬尼拉機場疑誤闖跑道　另一國泰機及時復飛

國泰航空一架客機，昨日(17日)在菲律賓馬尼拉國際機場準備起飛期間，據報疑誤闖跑道。同時有另一班國泰客機準備降落，幸機場人員及時發現，通知降落的客機及時復飛，誤闖跑道的客機即時停下，幸未釀成嚴重事故。事件中無人受傷。涉事航班分別安全降落、及繼續返港行程。

事發在17日傍晚6時許，據航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，航班編號CX918的國泰客機，準備由馬尼拉尼諾伊·艾奎諾國際機場準備起飛前往香港。當客機駛離客運大樓，沿滑行道滑行。根據航空交通管制無線電錄音網站LiveATC的資料顯示，當時一架國泰航班編號CX918客機離開客運大樓，按空管人員指令於06跑道停止點前停下。當時另一架正由香港前往馬尼拉的國泰客機CX903，已獲得空管人員的06跑道降落許可，但於空管人員指令下復飛；空管人員又指令CX918原地停止；尾隨CX903的宿霧太平洋航空5J358航機，亦被空管人員要求復飛。