國泰工會不滿減外站休息時間　研下一步行動不排除罷工

全球航空業在新型肺炎疫情肆虐3年後，逐漸踏上「復常之路」，不過國泰空中服務員工會批評，在航空業復甦之際員工待遇卻每況愈下，人手和外站休息時間大幅減少。工會今日(6日)召開緊急員工大會，討論薪酬待遇事宜，最終會員以大比數通過，授權工會進行任何下一步行動。

工會日前曾向國泰行政總裁鄧建榮發公開信，表達今次訴求，惟一直未獲公司回應，直至今日在員工大會期間，工會代表始收到電郵回覆。工會主席張鑑源表示，國泰之前有改善過更表，惟一、兩個月後便會出現同樣問題，冀能夠與公司討論一個較長遠的方案，真正解決編更混亂問題。

員工整月即日來回 未能獲得外站津貼

據國泰今年10月的招聘會，初級機艙服務員每月底薪為9,100元。工會副主席(外務)蕭詠恩稱，有同事整個月都是負責即日來回的航班，完全無法獲得任何外站津貼，又稱國泰上月宣布的加薪3.3%，對底薪9,100元的同事而言只是加300元。她坦言，現時並沒有「好貪心咁要求好多」，只是希望得到應有、足夠的休息時間，以及較底薪多一點的外站津貼。

蕭詠恩又說，現時未有確實工業行動方案或時間表，但不排除在聖誕節、新年或農曆新年期間，作出進一步行動，工會將十分周詳地考慮下一步行動，形容罷工是逼不得已的最後方案，惟強調不希望影響任何香港市民寶貴的外遊機會。

國泰：已解決下月編更問題

國泰航空回覆本報查詢指，在重建網絡期間必須作出一些暫時的編更安排，其中大部分備受關注的事項，已在下個月的更表得以解決，強調航班服務會如常運作。國泰又說，一直有與機艙服務員直接溝通，並曾多次與空中服務員工會舉行會談。