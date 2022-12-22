國泰工會宣布短期內「按章工作」 或影響聖誕航班

【22:36更新】國泰航空回覆

國泰航空公司空中服務員工會宣布，短期內將「按章工作」，意味國泰在聖誕節假期的航班或受影響。國泰航空表示，對工會委員會的決定及做法表示失望，認為工會立場與機艙服務管理團隊於12月20日會面時截然不同，有關行動無理。國泰並指，機艙服務員員工大部份並非工會成員，且只有小部份空中服務員工會成員支持該工會委員會採取工業行動的呼籲，有信心同事如過去數年疫情保持專業，緊守崗位，向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。

工會在網站上以「若不現在行動，還待何時？」為題，指工會最近臨時會員大會獲得全數會員支持有關動議。

國泰指，機艙服務管理團隊本月與代表部分機艙服務員的空中服務員工會已會面兩次，總共7小時，解釋已落實改善的1月份編更安排，包括：

增加澳洲、長途及超長途航班的外站逗留時間

增加另一組機艙服務員於波士頓及馬德里航班（現時每周只提供有限班次）回程執勤

額外增加最多兩名機艙服務員執勤珀斯航班（現時每周只提供有限班次）

恢復大部分孟買航班在外站過夜逗留（由1月中旬起）

繼續額外增加最多四名機艙服務員於即日來回印度的航班執勤

避免從德里抵港後，於當晚緊接凌晨離港的航班的執勤模式

優化並更平均地分配飛行時數及值勤模式

重新開放「高飛行時數」執勤選擇

另除聖誕及除夕夜雙倍晚餐津貼外，聖誕節、新年及農曆新年期間提供額外特別津貼。