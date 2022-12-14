國泰快運加班 酒吧業：仍輸蝕

多名立法會議員對放寬措施有不同意見，選委界江玉歡向本報稱，今次放寬不見得是「一大步」，又認為是變相「0+0」新方案，繼續間接鼓勵市民外遊。她續指，旅客抵港後仍要出示「臨時疫苗通行證」和佩戴口罩，直言撤銷「黃碼」也沒有辦法吸引更多遊客訪港。此外，食肆等處所繼續要求訪客打齊針，江玉歡形容是歧視未齊針的市民，他們就算毋須用「安心出行」，生活仍然受限，「依家佢哋係『灰心出行』。」
實政圓桌田北辰亦形容，撤銷「黃碼」等於間接「0+0」，指旅客甫落飛機便可外出用膳，有信心吸引旅客來港。「A4聯盟」楊永杰認為，旅客等同「0+0」後政府應進一步宣傳和推廣來港旅遊，向國際發出香港復常的信息，但建議食肆、酒吧等高風險場所，應維持掃描「安心出行」以便衛生署追蹤。
旅議會相信刺激訪港意欲
身兼行政會議成員的商界林健鋒說，措施有利商務和旅遊客來港，但擔心航班不足，影響香港復甦。國泰航空歡迎放寬措施，下月將恢復布吉及名古屋航班，旗下香港快運亦已恢復多條航線。大灣區航空公司行政總裁許漢忠亦對此歡迎，相信安排對香港經濟及社會盡快復常發揮積極作用。香港旅遊業議會相信，新措施有助刺激旅客訪港意欲，業界冀藉此增加入境旅行團數目，擴大營運空間。
至於餐飲業界，叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍昨在社交網站形容，取消「安心出行」是「歷史性嘅一步」，又希望其餘防疫法例早日撤銷。酒吧業協會主席錢雋永接受本報查詢時同樣表示歡迎，惟認為保留「疫苗通行證」始終令旅客感覺本港「仍多層嘢、較輸蝕」，並希望取消酒吧快測要求，稱規定令不少即興客人卻步。