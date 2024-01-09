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2024-01-09 04:31:52
日報

國泰昨停21班機 較預告平均多 陳克勤成「苦主」：難免產生不信任感

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國泰航空

國泰航空昨有21班航班取消。(資料圖片)

國泰航空前日預告本月和下月每日平均會整合12班航班，機管局資料顯示昨有21班國泰航班取消。有旅行社表示，個別旅行團因而要取消或改期出發，行政會議成員、民建聯主席陳克勤亦是「苦主」之一，他理解航空業疫後重新招聘人手需要時間，但作為乘客難免會因事件對國泰產生不信任感。運輸及物流局長林世雄高度關注國泰取消航班，已指示民航處仔細跟進事件和繼續監察事態。

國泰航空前日表示，本月和下月每日會整合平均12班航班，主要涉及班次較頻密的航線，並保證農曆新年出行高峰期航班服務如常，然而機管局昨晚9時半的資料顯示，國泰昨分別有10班離港及11班抵港，即共21班航班取消，目的地包括新加坡、台北、高雄、上海、曼谷、吉隆坡等亞洲地區，當中台灣佔總數近三成，國泰暫未有解釋航班取消數目較平均多的原因。

旅行社永安旅遊接受本報查詢指，有旅行團因航班取消而受輕微影響，個別亞洲旅行團要取消或改期出發。至於國泰如再取消航班會否進一步增加影響，永安旅遊表示正觀望各航班情況，並會適時調整行程。

民建聯主席 陳克勤

陳克勤

今個星期要到廈門出席政協會議的陳克勤亦受影響，他向本報稱原計劃後日搭國泰往廈門，但前日獲通知航班取消，結果需要改乘高鐵。他表示，因為希望支持本地航空公司，故平時較常選乘國泰，惟國泰接連取消多班航班，實在為乘客帶來不便。

陳克勤直言，作為乘客對於一間航空公司接連取消航班，特別是票價高出一倍甚至幾倍的假期時段，難免會對其產生不信任感，又稱作為一直喜愛、關注航空的人士，希望國泰能夠盡快改善。他周五回程會繼續乘搭國泰航班，期望航班不要再取消。

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林世雄高度關注促盡快向乘客交代

運輸及物流局昨在社交網站表示，林世雄已就航班取消一事向國泰高層表達高度關注，並促請盡快向受影響乘客交代航班整合後的相關安排，提供適當支援、協助和做好善後措施，如安排轉乘國泰其他航班或其他航空公司，把對旅客的影響減至最低；他同時指示民航處繼續監察國泰和跟進事件。

另外，消委會亦對近日取消航班一事深表關注，上月29日至昨日共接獲4宗與國泰取消或更改航班有關的投訴。

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