國泰有航機被指滑行速度緩慢　有機師料表達對新合約不滿

全球航空業在新型肺炎疫情後逐漸復甦，惟國泰航空近日收到機管局和其他機場反映，指國泰部分飛機於停機坪和跑道滑行時，速度較其他航機相對緩慢(considerably slower speeds than other operators)。國泰就情況向員工發出內部電郵，表明不會追究之前情況，但日後如再發現將採取進一步行動。
國泰：重視與機管局交流意見
國泰航空回覆本報查詢指，一直與本港機管局和其他航點的有關當局保持緊密合作，並十分重視雙方交流意見。國泰又重申一向以安全為先，致力維持高效率及高水平的航務運作。
機管局回覆表示，飛機滑行時間對停機坪運作有一定影響，特別在抵港航班抵達前，不同公司例如地勤服務公司、航空公司等，須在相關閘口準備迎接旅客和提供各種機務。當局又稱，一直有統計和分析停機坪運作，並與各機場運作持份者定期溝通，以監管飛行區運作效率，這機制令機場運作一直維持暢順。
表明不會追究過往情況
由國泰航空航務總經理Tim Burns發出的內部電郵提到，部分國泰離港和抵港航班滑行速度比其他航機緩慢，加劇機場擠塞情況，又指於內部系統亦發現到同樣問題。電郵續指，國泰相信問題並不普遍，亦不會追究過往的情況，但日後將加強監察，如發現懷疑拖慢航速將會進一步跟進，甚至作出紀律處分。
根據國泰航空的新合約，機師有薪時數以實際航程時間計算，即滑行愈久「補水」便愈多，有別於舊合約按編定行程時間計算，即提早抵達亦不會扣錢。有不願具名的前線機師估計，有關行為雖然可令機師享更多「補水」外，但主要是藉此向公司表達對新合約的不滿。