國泰歧視風波後推修補措施 擴大普通話服務範圍 重啟招聘內地機艙服務員

上月國泰航空爆出機艙服務員涉嫌歧視風波後，國泰行政總裁林紹波親領小組研究改善措施。林紹波昨公布具體措施，包括國泰將擴大普通話服務範圍，確保往返內地航班8月起均有普通話廣播，亦將重啟招聘內地機艙服務員。有工會代表相信，國泰增聘操普通話機艙服務員後能改善集團形象，相信招聘難度不大。

林紹波昨向國泰全體員工發內部通訊，指考慮到講普通話的顧客日漸增加，故公司相應擴大機艙服務團隊普通話服務範圍，會優先於往返中國內地航班增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。

懂多於一種亞洲語言獲津貼

林紹波指，屆時機艙服務員的名牌上，將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言；國泰亦調整機艙服務員津貼，如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。

他亦提到，隨著說普通話的顧客不斷增加，公司一直計劃於7月啟動在中國內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊，促使機組人員更加多元化，但作為以香港為家的國際航空公司，機艙服務員團隊仍會以中國香港員工為主。

