國泰歧視風波後推修補措施 擴大普通話服務範圍 重啟招聘內地機艙服務員

上月國泰航空爆出機艙服務員涉嫌歧視風波後，國泰行政總裁林紹波親領小組研究改善措施。林紹波昨公布具體措施，包括國泰將擴大普通話服務範圍，確保往返內地航班8月起均有普通話廣播，亦將重啟招聘內地機艙服務員。有工會代表相信，國泰增聘操普通話機艙服務員後能改善集團形象，相信招聘難度不大。
林紹波昨向國泰全體員工發內部通訊，指考慮到講普通話的顧客日漸增加，故公司相應擴大機艙服務團隊普通話服務範圍，會優先於往返中國內地航班增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。
懂多於一種亞洲語言獲津貼
林紹波指，屆時機艙服務員的名牌上，將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言；國泰亦調整機艙服務員津貼，如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。
他亦提到，隨著說普通話的顧客不斷增加，公司一直計劃於7月啟動在中國內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊，促使機組人員更加多元化，但作為以香港為家的國際航空公司，機艙服務員團隊仍會以中國香港員工為主。
提升服務文化培訓
林紹波續指，自7月起會為機艙服務員團隊就以客為先的服務文化提供一項新增培訓，全面貫徹設想周到、積極求進和全力以赴的核心價值，並指培訓旨在讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致、貼心的服務，並鞏固多元包容的文化。他提到，該新增且持續進行的服務文化培訓，將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與，並會進一步將相關培訓延伸至其他顧客服務團隊。
國泰上月爆出空姐歧視風波，瞬即解僱3名涉事空姐。林紹波亦多次就事件道歉，三周前宣布親自領導跨部門工作小組，以查找問題癥結、分析根本成因及探討改善方案。
工會代表：相信可改善集團形象
香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，自國泰港龍航空結業後，以往港龍飛往內地的航班被併入國泰，在資源上未能配合需要。他料增加普通話機艙服務員後能改善集團形象，加上國泰在內地有相關培訓學院和駐站舊員工，相信招聘工作難度不大。
至於聘請普通話機艙服務員人數，李永富認為要視乎客機型號、航班上內地乘客比例等，如果航班上有六至七成客人都講普通話，航班上只有一至兩名普通話機艙服務員就未必足夠。他又提到，近年國際經濟活動離不開內地經濟帶動，普通話內地商務客有增加，國泰的乘客預訂數據庫亦有相關資料，不認為招聘內地機艙服務員，會影響集團的國際形象。