國泰理大合辦見習機師培訓計劃 《衝上雲霄》劇迷感染子女追夢

2003年熱播的電視劇《衝上雲霄》令不少人對航空業產生憧憬，25歲小妮子陳梓盈的父母是其中一分子。在「劇迷」父母安排下，陳梓盈中學時參加與航空相關的夏令營而對飛機產生興趣。今年國泰航空重啟見習機師培訓計劃，並與理大合作全新課程，陳梓盈為計劃學員之一，對邁向「衝上雲霄」踏出重要一步。新課程是首次與本地院校合作，國泰表示，期望進一步發展香港成為航空人才培訓中心，並於2025年前培訓逾1,000名本地見習機師。

陳梓盈(Cathy)昨笑指，父母當年看過《衝上雲霄》後便對航空業感興趣，數年後，更安排當年14歲的Cathy參加與航空相關夏令營；在活動中登上直升機，翱翔天際難忘感覺令她對飛機著迷。大學修讀工程學的她，期間再參與國泰港龍航空飛行證書計劃，對駕駛艙內的工作環境印象深刻，因此立志成為機師。今年國泰重啟航空見習機師培訓計劃，Cathy為當中一員，並預計明年完成培訓，成為二副機師。

重啟後的見習機師培訓計劃為期55至60星期，屬全新綜合機師培訓課程，包括理論、模擬駕駛訓練及飛行訓練等3個階段培訓。國泰自1988年推出相關計劃，過去所有培訓過程均安排在澳洲進行，而根據昨與香港理工大學新簽署的3年合作協議，會先由理大提供150天理論課程，國泰再安排合格學員到海外接受飛行訓練，學員之後返港接受模擬駕駛艙訓練。香港民航處將協助提供相關資歷認證。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，新課程將為準機師提供世界一流的指導和培訓，期望可再提升香港作為亞洲區內頂尖航空專才培訓中心的信譽，並於2025年前培育逾1,000名本地見習機師。他續指，為迎接全球旅遊需求增加，已展開全新的招聘計劃，期望在未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工，包括逾700名機師，當中的400名將是明年底完成見習機師培訓計劃而晉升的二副機師。