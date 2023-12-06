國泰理大新課程21見習畢業 周碩輝轉折5年終圓夢

疫情衝擊旅遊航空業，不少人被逼轉行後更無重返原有行業。但亦有人為圓心中夢堅持到底，周碩輝2018年已獲國泰港龍取錄為見習機師，並到新西蘭接受約1年訓練，惟因疫情中斷計劃，更轉行做零售商採購員；香港復常，國泰去年重啟見習機師培訓計劃，當時已有穩定收入的周碩輝亦猶豫是否一切重新來過？最後想到「如果我自己放棄最後一次有得飛嘅機會，我一定會好後悔。」國泰航空昨舉行見習機師畢業禮，周碩輝是其中一員，並獲最佳學員獎獎盃，經歷5年的波折，終圓機師夢。

周碩輝表示，大二參加航空課程後已萌生做機師的想法，2018年參與國泰港龍見習機師培訓計劃，並到新西蘭接受約1年訓練，在首次受訓後確立這是一份「難得做得開心」的工作，也是自己真正想做的事。惟疫情打斷計劃，港龍2020年10月結業，原本接受培訓的海外學校倒閉，他則轉行成零售商採購員。 國泰去年重啟見習機師培訓計劃，周碩輝坦言，知悉後，曾猶豫是否放棄現有穩定收入，重頭開始？最終因「唔想後悔」決定參與計劃，他不單完成訓練，更獲最佳學員獎。他盼未來能不斷提升飛行技能和決策能力，及為剛開始職業生涯的年輕飛行學員提供協助和建議。

國泰與理大推出全新綜合課程計劃 國泰重啟見習機師培訓計劃，更與理大合作推出新的綜合課程計劃，將原來須到外國學的理論課程，改於香港授課，之後再到外國接受飛行訓練，歷時55至60周。首班綜合課程計劃有21人畢業，周碩輝是其中之一。 曾到外國上理論課程的周指，外國課程和理大學習的內容大致相同，分別在留港上理論課有更多時間陪伴家人，及教授課程理大老師大部分之前任職機師，故在課間講解書本知識之餘，也會分享經驗。 國泰兩年內目標

招聘800名見習機師 國泰航空副首席機長(波音機隊)陳沛龍稱，國泰今明兩年內合共擬招聘800名見習機師，目前已招聘逾400人，進展順利。他指，比起航空背景及飛行經驗，招收學員時更看重解決問題的能力及堅持的特質，除因正式加入公司後仍面對半年一小考，一年一大考外，工作期間還會面對大大小小難關。招收見習機師無名額限制，「只要符合要求的人我們全部都會錄用，如果100個人都合適，我們好想100個人都收晒。」