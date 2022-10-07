國泰疫後首辦招聘會 過百名機組人員申請「回巢」 只獲新人價9000元底薪

國泰航空一連兩日舉行機艙服務員招聘日。國泰機艙服務部總經理毛潔瓊表示，為滿足未來18至24個月的營運需求，已啟動全面招聘計劃，目標增聘超過4,000名前線員工，包括約2,000名機艙服務員。她表示，9月至今已經收到過千份申請，形容反應頗為熱烈，期望在18至24個月內，可以招聘到2,000名機艙服務員。

另外，國泰亦積極邀請前員工回巢，毛潔瓊提到，現時已有逾百名在2022年10月大裁員後離職的舊同事回巢，亦有數百個有意回巢的申請未及處理，但由於國泰現時聘請的是初級機艙服務員，就算資深的舊人回巢，薪酬待遇亦只會與新人價相同，只獲約9,000元的底薪。有工會批評約9,000元的底薪過低，毛潔瓊則表示，現時初級機艙服務員的底薪雖為9,100元，但計及額外飛行的薪酬及外地津貼，預計在航班陸續恢復下，新人月薪可達17,000至18,000元，加上其他如優惠機票的福利，她相信國泰提供的薪酬待遇仍有吸引力。

毛潔瓊又說，今明兩天將會安排超過200場應徵，亦可即場申請。通過招聘的人士，會獲安排7星期培訓，通過考核後，就會正式成為機艙服務員。她又說，機艙服務員的薪酬不止底薪，即使暫時航班量少，人員飛往外地後，亦會有外站津貼，相信薪酬待遇有競爭力，可以吸引人才加入。

國泰：現時客運的運力回復至疫情前16%

國泰企業事務總經理黃文傑說，非常歡迎政府近日調整機組人員檢疫的安排，認為有助提升航空公司運力，但過去兩年半航空業冰封，提升運力需要時間，例如把停泊在外國的飛機調回來，需要檢查及清潔等，才能放回機隊服役，而機師亦要有培訓，以便通過牌照的考核。 黃文傑指出，現時客運的運力回復至疫情前16%，提升運力是首要任務，公司目標招聘約4,000名前線員工，包括2,000名空中服務員及700名機師，而機師的培訓及考核，都要經民航處批准，符合安全水平。

到場參與招聘會的陳小姐表示，空姐是自己童年夢想，兩年前畢業已想應徵，但因疫情擱置。她續指，機艙服務員的底薪低於她現時月薪，不過她對航空業復甦有信心，料屆時薪酬會提升，同時亦想挑戰自己；同行的張先生則表示，對新入職底薪只有約9,000元早有心理準備，但仍希望投身航空業，為香港航空業出一分力，又期望自己日後能在這行業發光發亮。