國泰盼明年底前增聘8000人　CEO：港航空業最壞時間已過

隨著全球新冠疫情放緩，航空業陸續復甦。國泰航空亦計劃在明年底前增聘4,000人，包括700名機師及2,000名空中服務員和地勤，若連同附屬公司，集團明年底前增聘8,000人。行政總裁鄧健榮接受港台專訪時指，隨著政府放寬旅行及檢疫限制，5月客運運力升至疫情前水平約4%，相信香港航空業最壞時間已經過去。

鄧健榮：「回巢」反應正面

鄧健榮續指，集團去年已開始謀劃招聘，迎接航空業復甦，今年首季起已招聘約300名機師，當中國泰航空有200多名，其餘是旗下華民航空和香港快運。國泰早前亦重啟見習機師培訓計劃，今年有280名學員，並推算2025年時會有1,000名見習機師。他提到，離職空中服務員「回巢」反應正面，有信心達成招聘目標。

鄧健榮指，招聘曾離職或新入職員工時會一視同仁，但有經驗的求職者有一定優勢。他強調，集團現時僱用條件在人力市場上具有競爭力，亦會按照市況適時檢討。他相信，隨著集團增加更多航點，需要人手更多，未來員工晉升機會亦相應增加。

對於國泰早前發盈警，預期上半年業績仍然虧損，鄧健榮指，隨著政府放寬旅行及檢疫限制，5月客運運力升至疫情前水平約4%，相信香港航空業最壞時間已經過去。被問到下半年國泰業績能否扭虧為盈，擺脫過去2年虧損，鄧健榮稱不方便預測全年業績，但指國泰去年下半年已有盈利，印證過去數年重組成效並加強競爭力，有信心集團可以從香港復甦中得益。