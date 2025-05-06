國泰空中服務員誤把白酒當水給3歲童　港媽小紅書披露事件「這次實在是沒法忍」

航班餐飲是不少人重視的服務。有港人母親早前一家三口乘搭國泰航空商務客艙，其間獨自坐的3歲兒子反映空中服務員提供的水「很酸」，她試飲一啖驚覺該杯飲料竟然是白酒，復立即把情況告訴空中服務員。港媽批評空中服務員在換回飲用水前只是看了小孩一眼，又說做錯事的空中服務員最終都沒有向她們道歉，遂決定在內地社交平台「小紅書」披露事件。國泰航空回覆《am730》時確認事件，對此表達深切歉意，有關乘客及其家人在航機抵達後如常離開機艙。

一名自稱「從小到大都坐國泰」的香港人母親發文稱，她與丈夫和孩子一家三口上月24日乘搭國泰航空CX255航班，從香港前往英國倫敦希斯路機場，由於是商務艙故3人分開坐在3個相連的座位，包括其3歲兒子。她指出，派飛機餐時為兒子選擇了雞肉餐和水，但孩子其後形容水「很酸」，她前往飲一啖就發現該杯不是水而是白酒，隨即向空中服務員反映，但她不滿對方「居然只看了一眼然後拿走白酒還給我們水然後走了」，及後憤怒地再向高級空中服務員反映，「她才問小孩喝了多少」。

港媽之後堅持要求空中服務員在機上找醫生為兒子檢查，最後有一名法國醫生上前協助及表示沒問題，「在法國小孩5歲就喝酒了。」港媽指，空中服務員之後對她說醫生檢查後認為沒有事，即男童就是安全，著小孩如有不適就要向母親說。在隨後的14小時航程，港媽直接放棄自己座位而抱著小孩，兼每半小時透過人工智能ChatGPT檢查兒子情況，坦言繳付較昂貴機票價錢原本就是想睡得好一些，「結果差點賠了小孩的命」，同時指出「做錯事的空服從頭到尾都沒有跟我們道歉」。

港媽提到自小都是乘搭國泰航空，「但是這次實在是沒法忍了，所以到小紅書吐槽」，呼籲一眾網民轉載「給我們一個公道」，並提醒家長要留意孩子的飛機餐。事隔數日，港媽稱仍然無法忘記空中服務員當時對她稱「你小孩這麼大隻，沒事的」、「小孩你不會生我氣的，是嗎？」她又批評國泰航空事後給她的回覆敷衍及推卸責任，說自己本身在社交網站很低調及從來不會作出公審，今次事件也只是關注3歲兒子的情況。

國泰：有關乘客及家人如常離開機艙

國泰航空回覆《am730》查詢指，對上月24日CX255航班上「誤將含酒精飲料提供給未成年顧客」的事件表達深切歉意，機組人員為審慎起見，事後已立即聯絡機上醫療人員並諮詢獨立醫療機構，以確保這名乘客的安全，同時提供相關協助和支援。國泰續指，在整個航程中機組人員有定期觀察顧客狀況，而航機抵達後有關乘客及其家人如常離開機艙。國泰航空高度重視這宗個案，並立即啟動內部調查，確保採取適當的跟進行動，並已提出補償方案，又會繼續向乘客及其家人提供適切支援。