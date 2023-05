國泰空姐歧視風波｜內地客指歧視非英語旅客　國泰：已暫停涉事空服員飛行任務 (更新)

【15:30更新】新增國泰聲明:已暫停涉事空服員飛行任務 3日內公布處理結果

學懂國際語言有多重要?有內地網民日前在社交平台「小紅書」發文,其於周日(21日)搭乘國泰航空CX987航班,由四川成都飛往香港,座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。國泰航空今日(23日)下午於微博發聲明,指已暫停涉事空中服務員飛行任務,國泰將於3日內公布處理結果。

委屈:不會說被取笑

據該網民描述,在整個飛行期間,空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客,又稱「If you cannot speak blanket, you cannot have it」(如果他們不會說毛毯的英文, 那就不給他們毛毯)、「Carpet is on the floor」(地毯是在地上)等。該內地網民委屈指,前排旅客努力使用自己會的英文單詞,想要向這些「只會英文的」空服員拿毛毯,結果反被取笑。不過,從流出錄音中的對話,卻顯示氣氛輕鬆歡樂,聽著像只是開玩笑而已,具體情況有待仔細調查公布。

而在起飛後,有老人立刻解開安全帶,欲小孩去洗手間,空服員此時用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅,請回到座位」,但之後相關空服員又向同事指:「他們聽不懂人話啦」。該名內地網民批評,不理解為何工作人員要對不講英語、粵語的乘客有如此大的惡意,連對旅客的基本尊重也做不到。