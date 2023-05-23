國泰空姐歧視風波｜內地客指歧視非英語旅客　國泰：已解僱3名涉事空服員 (更新)

【22:06更新：國泰已解僱3名涉事空中服務員】

學懂國際語言有多重要？有內地網民日前在社交平台「小紅書」發文，其於周日(21日)搭乘國泰航空CX987航班，由四川成都飛往香港，座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。

國泰航空今日(23日)下午於微博發聲明，指已暫停涉事空中服務員飛行任務，國泰將於3日內公布處理結果。同日晚上，國泰表示已完成調查事件，3名涉事空中服務員已被解僱，行政總裁林紹波再次就事件向受影響的乘客和社會各界致歉。他在聲明再次重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」態度，絕不姑息。

林紹波續指，為免再發生同類事件，他將親自領導跨部門工作小組作出全面檢討，重新審視服務流程、職員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質，當中最重要是確保所有員工必須尊重不同背景及文化的旅客，在所有地區提供專業且一致的服務。

網民感委屈：不會說被取笑

據該網民描述，在整個飛行期間，空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客，又稱「If you cannot speak blanket, you cannot have it」(如果他們不會說毛毯的英文， 那就不給他們毛毯)、「Carpet is on the floor」(地毯是在地上)等。該內地網民委屈指，前排旅客努力使用自己會的英文單詞，想要向這些「只會英文的」空服員拿毛毯，結果反被取笑。不過，從流出錄音中的對話，卻顯示氣氛輕鬆歡樂，聽著像只是開玩笑而已，具體情況有待仔細調查公布。

而在起飛後，有老人立刻解開安全帶，欲小孩去洗手間，空服員此時用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，但之後相關空服員又向同事指：「他們聽不懂人話啦」。該名內地網民批評，不理解為何工作人員要對不講英語、粵語的乘客有如此大的惡意，連對旅客的基本尊重也做不到。