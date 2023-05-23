國泰空姐歧視風波｜官媒轟國泰應重拳整頓　胡錫進倡非廣東乘客只講普通話

有內地乘客在網上投訴乘搭國泰航空時遭受歧視及不禮貌對待，其後國泰在微博發聲明，指涉事空中服務員已停職，並將於3日內公布處理結果。事件迅速在內地社交平台惹來熱議，官媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」指事件令人震驚，要求國泰應重拳整頓，刹停歪風，強調內地遊客是香港服務業衣食父母之一；前《環球時報》總編輯胡錫進亦在微博表示，香港修例風波期間，一些國泰員工有非常錯誤的表現，建議以後坐國泰，非廣東地區的乘客都只講普通話。

「內地客是港服務業衣食父母」

《人民日報》海外版旗下「俠客島」的評論指，國泰航空服務人員歧視內地乘客的消息不是孤例，質疑國泰母公司有英資背景，「其公司文化似乎保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感」，強調香港的發展離不開國家和內地的支持，「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一，內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生的事。」，要求國泰不能只是道歉，而要「重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風」。