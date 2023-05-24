國泰空姐歧視風波｜工會：人手不足衍生機艙服務投訴　批有人呼籲攝錄空中服務員

國泰航空3名空中服務員被指涉嫌歧視不諳英語的內地乘客，昨日遭國泰解僱。國泰空中服務員工會今日(24日)發表聲明，對他們遭解僱表示深切遺憾，又指前線航空業工作人員面對人手及資源不足、工作量大幅上升以及薪酬過低等因素，士氣無比低落，因而衍生有關機艙服務的投訴，惟公司卻漠視種種問題。

促國泰正視人手不足

工會指，疫情過後旅客人數隨航班逐漸恢復而持續上升，但國泰仍未有在每個航班恢復原有人手，切合實際需要。工會認為冰封三尺非一日之寒，促請國泰從源頭正視問題，重建合理工作環境，提升員工士氣。