國泰空姐歧視風波｜工會：人手不足衍生機艙服務投訴　批有人呼籲攝錄空中服務員

國泰航空3名空中服務員被指涉嫌歧視不諳英語的內地乘客，昨日遭國泰解僱。國泰空中服務員工會今日(24日)發表聲明，對他們遭解僱表示深切遺憾，又指前線航空業工作人員面對人手及資源不足、工作量大幅上升以及薪酬過低等因素，士氣無比低落，因而衍生有關機艙服務的投訴，惟公司卻漠視種種問題。
促國泰正視人手不足
工會指，疫情過後旅客人數隨航班逐漸恢復而持續上升，但國泰仍未有在每個航班恢復原有人手，切合實際需要。工會認為冰封三尺非一日之寒，促請國泰從源頭正視問題，重建合理工作環境，提升員工士氣。
空中服務員正承受巨大心理壓力
就網上有人公開呼籲乘客作出挑釁和攝錄空中服務員的行為，工會批評會嚴重滋擾同事工作，又指空中服務員正承受巨大心理壓力，感到極度惶恐。工會要求國泰給予明確指引，如何保障前線空中服務員在不受無理干擾下，順利完成航班所有服務。
此外，國泰空中服務員工會今日亦向會員發電郵表示，公司政策表明對不守規乘客採取「零容忍」態度，在員工希望獲公司支持和保護之際，遺憾最終卻只得到令人傷感的消息，又對於坊間流傳眾多不實指控感痛心。工會並提出，空中服務員根據「機艙服務指引」，如未經同意被乘客拍攝及錄影，可要求對方刪除內容，如遭拒絕可通知機長及機艙服務經理。