國泰空姐歧視風波｜林紹波：擴大普通話服務範圍　重啟招聘內地機艙服務員

國泰空姐歧視風波｜國泰行政總裁林紹波其後宣布親領小組推改善措施，周一（19日）林紹波向全體員工發內部通訊，表示公司將擴大普通話服務範圍，確保往返內地航班8月起均有普通話廣播，亦將重啟招聘內地空姐。

上月國泰爆出空姐歧視風波後，國泰行政總裁林紹波其後宣布親領小組推改善措施，周一（19日）林紹波向全體員工發內部通訊，表示公司將擴大普通話服務範圍，確保往返內地航班8月起均有普通話廣播，亦將重啟招聘內地機艙服務員。

國泰將擴大普通話服務範圍

林紹波在內部信中表示，考慮到講普通話的顧客日漸增加，故公司相應擴大機艙服務團隊普通話服務範圍，會優先於往返中國內地航班增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。

而屆時機艙服務員的名牌上，將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言；國泰亦調整機艙服務員津貼，如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。