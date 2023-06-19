國泰空姐歧視風波｜林紹波：擴大普通話服務範圍　重啟招聘內地機艙服務員

上月國泰爆出空姐歧視風波後，國泰行政總裁林紹波其後宣布親領小組推改善措施，周一（19日）林紹波向全體員工發內部通訊，表示公司將擴大普通話服務範圍，確保往返內地航班8月起均有普通話廣播，亦將重啟招聘內地機艙服務員。
國泰將擴大普通話服務範圍
林紹波在內部信中表示，考慮到講普通話的顧客日漸增加，故公司相應擴大機艙服務團隊普通話服務範圍，會優先於往返中國內地航班增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。
而屆時機艙服務員的名牌上，將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言；國泰亦調整機艙服務員津貼，如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。
國泰重啟招聘內地空姐
林紹波亦提到，隨著說普通話的顧客不斷增加，公司一直計劃於7月啟動在中國內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊，促使機組人員更加多元化；但作為以香港為家的國際航空公司，機艙服務員團隊仍會以中國香港員工為主。
國泰亦提升服務文化培訓
林紹波續指，自7月起會為機艙服務員團隊就以客為先的服務文化提供一項新增培訓，全面貫徹設想周到、積極求進和全力以赴的核心價值，並培訓旨在讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致、貼心的服務，並鞏固我們多元包容的文化。他提到，該新增且持續進行的服務文化培訓，將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與，並會進一步將相關培訓延伸至其他顧客服務團隊。