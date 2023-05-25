國泰空姐歧視風波｜林紹波：此刻必須虛心反省　將親領小組推改善措施

國泰空姐日前涉及一宗歧視事件，並即時解僱3名涉事員工。國泰行政總裁林紹波今（25日）向員工發信指，此刻集團必須虛心反省，並將親自領導小組推出改善措施。 指3名涉事空姐違背專業態度及精神 林紹波指，近日3名機艙服務員於航班執勤期間作出不當言論的事件，顯然有負責任，亦違背國泰其他同事一貫秉承的專業態度及精神。而此事被中國内地及香港媒體廣泛報導，林紹波認為對香港及國泰的形象造成了嚴重打擊，已即時徹查事件，並按調查結果解聘涉事的員工，以保障公司以至全體同事的利益。

將親領小組推改善措施 林紹波又指，事件加深部分顧客對國泰未能一致地為不同背景的顧客提供高質量服務的印象，是必須正視的更深層次問題，此刻必須虛心反省，深入檢視公司文化，並採取具體措施改變此印象，故將由他親自領導的跨部門工作小組，查找問題並推行相應改善措施。 林紹波提及，事件無疑對公司的重建過程帶來了挫折，但亦讓集團上了寶貴一課，希望集團內各同事一起繼續前進，將國泰建設為真正全球最佳服務品牌之一。