國泰空姐歧視風波｜稱內地人勿對港人抱過激反應　葉劉淑儀：僅加深兩地矛盾

葉劉淑儀指，香港人不應該歧視內地人，內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應。(資料圖片)

國泰空姐被內地乘客指涉嫌「歧視非英語乘客」的風波仍然持續，近日陸續有內地人聲稱乘搭飛機時遭人歧視。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在社交平台發文，表示香港人不應該歧視內地人，內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應，不然只會加深兩地矛盾。

葉劉淑儀以題為《國泰風波之我見》發文，表示她近日在內地考察期間與官員交流，大家話題都離不開內地網民指控國泰空中服務員歧視非英語乘客的風波，當中有人憤慨為何時至今日香港人仍然歧視內地人，但亦有人指部分內地網民反應過激，例如質疑為何香港人不是全部講普通話，以及要求英資太古集團撤出國泰等。葉劉淑儀坦言，有關言論都是過火，並引述有內地官員稱，不要排除外資，甚麼資金內地都歡迎。

稱香港講普 通話未如內地般普及

她續稱：「或許內地部分網民不了解香港社會獨特性質，現今香港講普通話的人雖然越來越多，但事實並未如內地般普及。」她認為香港人不應該歧視內地人，內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應，不然只會加深兩地矛盾，強調內地人與香港人都是一家人，互相需要對方，彼此體諒及包容，才可以和平相處，內地和香港都有更好發展。

此外，葉劉淑儀又提到，有些港人嘲笑別人發音不準確或用字錯誤，質疑他們有沒有反省自身英語水平如何，她近年與不少青年人交流，發覺不少大學畢業生英語文水平下降了。