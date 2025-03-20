國泰航空上月載逾205萬乘客按年增一成四　3月需求較為淡靜

國泰航空上月載客量近205.9萬人次，較去年同期增加14.3%，運力就按年增加17%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，商務旅遊需求受惠於各類上月底至本月初舉辦的展會和貿易活動而回升，上月前艙客座率表現尤其理想。至於屬同一集團的香港快運(HK Express)，上月共接載逾58.5萬人次，比去年同月增加32%，同期運力按年增加38%。
年初五國泰連快運客量破單日紀錄
劉凱詩稱，國泰航空在農曆新年假期過後的休閒旅遊需求回落，預計在本月底前會較為淡靜，國泰將繼續善用環球網絡吸引中轉旅客。香港快運方面，她指上月繼續保持增長勢頭，3月則是農曆新年假期休閒旅遊高峰之後的淡季。她並稱，受到農曆新年假期回程高峰推動，國泰航空和香港快運在上月2日年初五合共載客逾11.1萬人次，創下疫後單日載客量新紀錄。
截至目前，國泰集團已宣布今年新增13個航點，包括國泰航空月底開辦往返印度海得拉巴的航班、4月底增辦直飛烏魯木齊的航線，以及香港快運下月啟動飛往小松的航班。劉凱詩說，國泰集團將陸續公布更多新航點，目標為年內超越全球100個客運航點。
密切關注貨運市場潛在不穩定因素
另外，國泰貨運上月載貨量為11.97萬公噸，比去年同期增加11.8%，運載率則按年下跌1.4個百分點。劉凱詩表示，香港以至整個大灣區市場的貨運需求，受農曆新年假期影響起步較慢，但自上月底開始回升，並隨著來自內地和東南亞電子產品貨量增加，採用「國泰—貴重物品運送」方案的貨量亦持續增加。國泰將密切關注貨運市場的潛在不穩定因素，善用業務運作彈性，因應需求轉變靈活調整網絡及運力。