國泰航空上月載逾205萬乘客按年增一成四　3月需求較為淡靜

國泰航空上月載客量近205.9萬人次，較去年同期增加14.3%，運力就按年增加17%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，商務旅遊需求受惠於各類上月底至本月初舉辦的展會和貿易活動而回升，上月前艙客座率表現尤其理想。至於屬同一集團的香港快運(HK Express)，上月共接載逾58.5萬人次，比去年同月增加32%，同期運力按年增加38%。

年初五國泰連快運客量破單日紀錄

劉凱詩稱，國泰航空在農曆新年假期過後的休閒旅遊需求回落，預計在本月底前會較為淡靜，國泰將繼續善用環球網絡吸引中轉旅客。香港快運方面，她指上月繼續保持增長勢頭，3月則是農曆新年假期休閒旅遊高峰之後的淡季。她並稱，受到農曆新年假期回程高峰推動，國泰航空和香港快運在上月2日年初五合共載客逾11.1萬人次，創下疫後單日載客量新紀錄。