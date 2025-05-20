國泰航空上月載逾237萬乘客按年增三成六　密切關注市場調配貨機運力

國泰航空上月載客量為237.3萬人次，按年增加36.3%，同期運力就按年多27.1%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，本港、內地和亞洲其他地區的假期，推動了強勁的休閒旅遊需求，當中上月18日復活節出行高峰期間，國泰航空與同集團的香港快運(HK Express)合共接載逾11.5萬名乘客，再創疫後新高。

休閒旅遊需求4月顯著回升

劉凱詩又說，經歷3月的淡季後休閒旅遊需求在4月顯著回升，香港國際七人欖球賽和印尼的節慶假期後，顧客陸續回程帶動月初的客運需求，隨後的復活節假期亦帶動出行需求顯著增長。此外，內地與日本的客運需求在月底亦隨著兩地「黃金周」假期臨近，轉趨殷切。