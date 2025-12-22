國泰航空乘客運載率成兩年單月之冠　對聖誕旅遊需求前景維持樂觀

國泰東北亞航線需求暢旺

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港上月沒有長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。她稱，東北亞航線需求暢旺，主要來自香港、歐洲和東南亞等主要市場帶動，阿德萊德及基督城的季節航班亦深受歡迎，並受惠於穩健的轉機客流。貨運方面，國泰貨運業務上月繼續錄得按月及按年增長，現正迎來需求強健的航空貨運旺季，預期將持續至本月，惟隨整體需求自本月中起逐步放緩，旺季貨機航班將調整。