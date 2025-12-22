熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-22 22:47:13

國泰航空乘客運載率成兩年單月之冠　對聖誕旅遊需求前景維持樂觀

分享：
國泰貨運業務上月繼續錄得按月及按年增長。(資料圖片)

國泰貨運業務上月繼續錄得按月及按年增長。(資料圖片)

國泰航空上月載客量為253萬人次乘客，按年增加25.9%，乘客運載率為87.0%，按年上升3.5個百分點。至於國泰旗下廉航HK Express(香港快運)，上月載客人次按年增加兩成七至近64萬，運載率亦按年升5.8個百分點至83.4%。

劉凱詩表示，國泰航空上月運載率達到87%，創兩年單月新高。(資料圖片／林俊源攝) 國泰航空對聖誕節旅遊高峰需求前景維持樂觀。(資料圖片／林俊源攝) 國泰航空對聖誕節旅遊高峰需求前景維持樂觀。(資料圖片) 國泰航空上月東北亞航線需求暢旺，主要來自香港、歐洲和東南亞等主要市場帶動。(資料圖片／蘇文傑攝) HK Express展望12月，整體航線網絡的預訂保持良好。(資料圖片／蘇文傑攝)

國泰東北亞航線需求暢旺

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港上月沒有長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。她稱，東北亞航線需求暢旺，主要來自香港、歐洲和東南亞等主要市場帶動，阿德萊德及基督城的季節航班亦深受歡迎，並受惠於穩健的轉機客流。貨運方面，國泰貨運業務上月繼續錄得按月及按年增長，現正迎來需求強健的航空貨運旺季，預期將持續至本月，惟隨整體需求自本月中起逐步放緩，旺季貨機航班將調整。

adblk5

聖誕長假期將至，國泰航空對聖誕節旅遊高峰需求前景維持樂觀，其中東北亞最受本地旅客歡迎，展望未來的農曆新年旅遊需求同樣理想，而HK Express展望12月，整體航線網絡的預訂保持良好。受運力提升、乘客運載率穩健和貨運需求保持韌性推動，國泰集團預期下半年業績表現理想，惟HK Express主要因日本航線受多項因素影響而需求放緩，錄得虧損，部分抵銷有關利好因素。

時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖）

ADVERTISEMENT

送太古城中心Sweetmas出遊系列旅行袋套裝🎄

ad