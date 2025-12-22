國泰航空乘客運載率成兩年單月之冠　對聖誕旅遊需求前景維持樂觀

國泰航空上月載客量為253萬人次乘客，按年增加25.9%，乘客運載率為87.0%，按年上升3.5個百分點。至於國泰旗下廉航HK Express(香港快運)，上月載客人次按年增加兩成七至近64萬，運載率亦按年升5.8個百分點至83.4%。
國泰東北亞航線需求暢旺
國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港上月沒有長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。她稱，東北亞航線需求暢旺，主要來自香港、歐洲和東南亞等主要市場帶動，阿德萊德及基督城的季節航班亦深受歡迎，並受惠於穩健的轉機客流。貨運方面，國泰貨運業務上月繼續錄得按月及按年增長，現正迎來需求強健的航空貨運旺季，預期將持續至本月，惟隨整體需求自本月中起逐步放緩，旺季貨機航班將調整。
聖誕長假期將至，國泰航空對聖誕節旅遊高峰需求前景維持樂觀，其中東北亞最受本地旅客歡迎，展望未來的農曆新年旅遊需求同樣理想，而HK Express展望12月，整體航線網絡的預訂保持良好。受運力提升、乘客運載率穩健和貨運需求保持韌性推動，國泰集團預期下半年業績表現理想，惟HK Express主要因日本航線受多項因素影響而需求放緩，錄得虧損，部分抵銷有關利好因素。