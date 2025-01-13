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2025-01-13 22:48:41

國泰航空位列全球最安全航空公司第三　HK Express問鼎最安全廉航首位 (附名單)

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國泰航空位列全球最安全航空公司第三位。(資料圖片／蘇文傑攝)

國泰航空位列全球最安全航空公司第三位。(資料圖片／蘇文傑攝)

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全球知名國際航空安全評價網站AirlineRatings.com公布最新的最安全航空公司名單，於全球385間獲評估的航空公司當中，被評為最安全的航空公司為紐西蘭航空，第二名為澳洲航空，本港的國泰航空就與卡塔爾航空和阿聯酋航空並列第三位。位列首十位的航空公司還包括第六位的ANA全日空、第七位的長榮航空和第八位的大韓航空；新加坡航空則今年跌出25大。

網站同時有就廉價航空公司評價，當中HK Express(香港快運)位列第一名，捷星航空和瑞安航空就排第二、三。網站指，名單相比去年有顯著變化，躍居榜首的HK Express並沒有發生任何嚴重事故，保持相對完美的安全紀錄。

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HK Express成為全球最安全廉航的第一位。(資料圖片／蘇文傑攝) 全球最安全航空公司第三位包括卡塔爾航空。(Unsplash圖片) 全球最安全航空公司第六位為ANA全日空。(Unsplash圖片) 全球最安全航空公司第七位為長榮航空(左)。(Unsplash圖片) 全球最安全航空公司第八位為大韓航空。(Unsplash圖片)

機組人員決定影響事故會否成悲劇

各間航空公司的評分標準包括過去兩年是否發生過嚴重事件、機隊年齡和規模、意外發生率和死亡人數等，並諮詢過檢定駕駛員(check pilot)和航空專家的意見。評價網站又說，評分的關鍵因素是如何處理事故，形容機師和機組人員的專業知識，通常決定了事件是保持為事故還是升級為悲劇。

網站重提去年在日本羽田機場JAL516航班發生的意外，指當時突顯了熟練的機組人員和遵守程序的重要性，即機組人員有效應用他們的嚴格培訓，乘客也遵循安全程序，包括留下手提行李。網站直言，若由能力較差的人處理事件或導致災難，又稱這類事件實際上可提高航空公司的安全形象。

▼2025年排名前25的航空公司▼

  1. 紐西蘭航空 (Air New Zealand)
  2. 澳洲航空 (Qantas)
  3. 國泰航空、卡塔爾航空 (Qatar Airways)、阿聯酋航空 (Emirates)
  4. 維珍澳洲航空 (Virgin Australia)
  5. 阿提哈德航空 (Etihad Airways)
  6. ANA全日空 (ANA)
  7. 長榮航空 (EVA Air)
  8. 大韓航空 (Korean Air)
  9. 阿拉斯加航空 (Alaska Airlines)
  10. 土耳其航空 (Turkish Airlines (THY)
  11. 葡萄牙航空 (TAP Portugal)
  12. 夏威夷航空 (Hawaiian Airlines)
  13. 美國航空 (American Airlines)
  14. 北歐航空 (SAS)
  15. 英國航空 (British Airways)
  16. 伊比利亞航空 (Iberia)
  17. 芬蘭航空 (Finnair)
  18. 漢莎航空/瑞士國際航空 (Lufthansa/Swiss)
  19. 日本航空 (JAL)
  20. 加拿大航空 (Air Canada)
  21. 達美航空 (Delta Airlines)
  22. 越南航空 (Vietnam Airlines)
  23. 聯合航空 (United Airlines)

▼2025年排名前25的航空公司▼

  1. HK Express (香港快運)
  2. 捷星航空 (Jetstar Group)
  3. 瑞安航空 (Ryanair)
  4. 易捷航空 (easyJet)
  5. 邊疆航空 (Frontier Airlines)
  6. 亞洲航空 (AirAsia)
  7. 威茲航空 (Wizz Air)
  8. 越捷航空 (VietJet Air)
  9. 西南航空 (Southwest Airlines)
  10. 沃拉里斯航空 (Volaris)
  11. 杜拜航空 (flydubai)
  12. 挪威航空 (Norwegian)
  13. 伏林航空 (Vueling)
  14. 捷特航空 (Jet2)
  15. 太陽城航空 (Sun Country Airlines)
  16. 西捷航空 (WestJet)
  17. 捷藍航空 (JetBlue Airways)
  18. 阿拉伯航空 (Air Arabia)
  19. 靛藍航空 (IndiGo)
  20. 歐洲之翼航空 (Eurowings)
  21. 忠實航空 (Allegiant Air)
  22. 宿霧太平洋航空 (Cebu Pacific)
  23. ZipAir
  24. 天空航空 (SKY Airline)
  25. 波羅的海航空 (Air Baltic)
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