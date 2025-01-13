國泰航空位列全球最安全航空公司第三　HK Express問鼎最安全廉航首位 (附名單)

全球知名國際航空安全評價網站AirlineRatings.com公布最新的最安全航空公司名單，於全球385間獲評估的航空公司當中，被評為最安全的航空公司為紐西蘭航空，第二名為澳洲航空，本港的國泰航空就與卡塔爾航空和阿聯酋航空並列第三位。位列首十位的航空公司還包括第六位的ANA全日空、第七位的長榮航空和第八位的大韓航空；新加坡航空則今年跌出25大。
網站同時有就廉價航空公司評價，當中HK Express(香港快運)位列第一名，捷星航空和瑞安航空就排第二、三。網站指，名單相比去年有顯著變化，躍居榜首的HK Express並沒有發生任何嚴重事故，保持相對完美的安全紀錄。
機組人員決定影響事故會否成悲劇
各間航空公司的評分標準包括過去兩年是否發生過嚴重事件、機隊年齡和規模、意外發生率和死亡人數等，並諮詢過檢定駕駛員(check pilot)和航空專家的意見。評價網站又說，評分的關鍵因素是如何處理事故，形容機師和機組人員的專業知識，通常決定了事件是保持為事故還是升級為悲劇。
網站重提去年在日本羽田機場JAL516航班發生的意外，指當時突顯了熟練的機組人員和遵守程序的重要性，即機組人員有效應用他們的嚴格培訓，乘客也遵循安全程序，包括留下手提行李。網站直言，若由能力較差的人處理事件或導致災難，又稱這類事件實際上可提高航空公司的安全形象。
▼2025年排名前25的航空公司▼
- 紐西蘭航空 (Air New Zealand)
- 澳洲航空 (Qantas)
- 國泰航空、卡塔爾航空 (Qatar Airways)、阿聯酋航空 (Emirates)
- 維珍澳洲航空 (Virgin Australia)
- 阿提哈德航空 (Etihad Airways)
- ANA全日空 (ANA)
- 長榮航空 (EVA Air)
- 大韓航空 (Korean Air)
- 阿拉斯加航空 (Alaska Airlines)
- 土耳其航空 (Turkish Airlines (THY)
- 葡萄牙航空 (TAP Portugal)
- 夏威夷航空 (Hawaiian Airlines)
- 美國航空 (American Airlines)
- 北歐航空 (SAS)
- 英國航空 (British Airways)
- 伊比利亞航空 (Iberia)
- 芬蘭航空 (Finnair)
- 漢莎航空/瑞士國際航空 (Lufthansa/Swiss)
- 日本航空 (JAL)
- 加拿大航空 (Air Canada)
- 達美航空 (Delta Airlines)
- 越南航空 (Vietnam Airlines)
- 聯合航空 (United Airlines)
▼2025年排名前25的航空公司▼
- HK Express (香港快運)
- 捷星航空 (Jetstar Group)
- 瑞安航空 (Ryanair)
- 易捷航空 (easyJet)
- 邊疆航空 (Frontier Airlines)
- 亞洲航空 (AirAsia)
- 威茲航空 (Wizz Air)
- 越捷航空 (VietJet Air)
- 西南航空 (Southwest Airlines)
- 沃拉里斯航空 (Volaris)
- 杜拜航空 (flydubai)
- 挪威航空 (Norwegian)
- 伏林航空 (Vueling)
- 捷特航空 (Jet2)
- 太陽城航空 (Sun Country Airlines)
- 西捷航空 (WestJet)
- 捷藍航空 (JetBlue Airways)
- 阿拉伯航空 (Air Arabia)
- 靛藍航空 (IndiGo)
- 歐洲之翼航空 (Eurowings)
- 忠實航空 (Allegiant Air)
- 宿霧太平洋航空 (Cebu Pacific)
- ZipAir
- 天空航空 (SKY Airline)
- 波羅的海航空 (Air Baltic)