國泰航空位列全球最安全航空公司第三　HK Express問鼎最安全廉航首位 (附名單)

全球知名國際航空安全評價網站AirlineRatings.com公布最新的最安全航空公司名單，於全球385間獲評估的航空公司當中，被評為最安全的航空公司為紐西蘭航空，第二名為澳洲航空，本港的國泰航空就與卡塔爾航空和阿聯酋航空並列第三位。位列首十位的航空公司還包括第六位的ANA全日空、第七位的長榮航空和第八位的大韓航空；新加坡航空則今年跌出25大。

網站同時有就廉價航空公司評價，當中HK Express(香港快運)位列第一名，捷星航空和瑞安航空就排第二、三。網站指，名單相比去年有顯著變化，躍居榜首的HK Express並沒有發生任何嚴重事故，保持相對完美的安全紀錄。