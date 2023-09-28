國泰航空新一年「飛躍理想計劃」接受報名 學員有機會參與航空體驗之旅

不少人都有一個飛天夢。 國泰航空自2003年開始舉辦「飛躍理想計劃 I Can Fly」，招募對航空業充滿熱誠、熱心社區服務的香港學生，至今已有超過數千名學員完成計劃，而新一屆飛躍理想計劃正接受報名，14至18歲的中三至中六學生可報名參與，學員除有深入了解航空業外，更有機會參與航空體驗之旅，藉此吸收不同航空業知識，為未來投身行業做好準備。

有機會參觀航空設施

據介紹，學員在國泰機師及員工領袖帶領下，參與連串航空活動及社區服務。他們有機會參觀航空設施、參加課堂培訓、團隊建構活動，並透過設計及實踐社會服務計劃。計劃的最後部分，學員更有機會參與航空體驗之旅，進一步從不同角度認識航空業及進行文化交流。部分畢業學員今日已晉身為香港航空業的一份子。國泰指，計劃亦於多個地區舉辦，包括中國內地、加拿大、美國以及泰國等，以培育世界各地熱愛航空業的年青人。

飛躍理想計劃正接受報名

新一屆飛躍理想計劃正接受報名，有興趣14至18歲的中三至中六學生除要提交個人資料、獲學校提名，亦需附上英文書寫的短文寫作，包括為何有興趣參加「飛躍理想計劃」、期望在計劃中學到甚麼，以及描述對航空業的熱情。同時亦需分享過去兩年曾參與包括領導才能、義工或社會服務、環境保護，以及科學、科技、工程、藝術、數學 (STEAM)等相關經驗。申請於11月7日截止。

按現時活動時間表，於明年3月有啟航禮、3至6月有航空訓練及參觀和社會服務計劃，航空體驗之旅則定於7至8月。