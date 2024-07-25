國泰航空有機師未能通過酒精測試　國泰：涉事二副機長即時停飛(更新)

《am730》就事件向國泰航空查詢，國泰回覆指，就一位國泰二副機長原定操作於7月24日由悉尼前往香港的CX110航班一事，國泰航空得悉有關事件的報道，並與相關機構保持緊密聯繫。涉事的二副機長現已即時停止飛行職務，等候全面調查。

國泰航空一班從澳洲悉尼飛往香港的航班，原定當地時間7月24日早上7時35分起飛、本港時間下午3時許抵達，惟有機組人員未能通過澳洲當局的抽查酒精呼氣測試，不能執行飛行工作，航班需要延遲起飛。

國泰強調，安全是該企的最高守則，並嚴格執行酒精及其他藥物(AOD)政策，當中就公司員工不當飲用酒精或服食藥物，訂立內部標準及指引。

國泰又稱，不會容忍任何不合規行為。任何員工如違反該守則，將按照公司的既定程序作出即時解僱。



此外，該企重申所有機師均熟知公司的酒精及其他藥物政策。機師接受入職培訓及每年重溫培訓時，必須研習該政策並通過考核，亦按照行業最佳標準，規定機師於香港執行飛行職務前接受抽樣測試；在外站亦遵守相關機構抽樣測試的規定。