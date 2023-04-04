國泰航空獲空運牌照局續牌至2028年　期間可無限次往返香港國際機場

空運牌照局表示，就國泰航空提出的牌照續期申請，決定將有關牌照續期，有關牌照自今日（4日）起生效，至2028年3月19日（首末兩天包括在內）。
期間可無限次往返香港國際機場
根據續期的牌照，國泰航空可營辦編定航程的下列航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場，其中包括多個港人常去地點，如高雄、台中、台北、福岡、名古屋、大阪、札幌、東京、釜山、大丘、光州、首爾、廣島及沖繩等，其餘地點如下：
巴庫、阿拉木圖、阿斯塔納、哈巴羅夫斯克、符拉迪沃斯托克、布宜諾斯艾利斯、里約熱內盧、聖保羅、卡爾加里、埃德蒙頓、多倫多、溫哥華、聖地亞哥、巴蘭基利亞、瓜亞基爾、瓜達拉哈拉、墨西哥城、利馬、安克雷奇、亞特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、費爾班克斯、檀香山、休斯敦、洛杉磯、邁阿密、紐約、三藩市、西雅圖、華盛頓、加拉加斯、渥太華、印第安納波利斯、路易斯維爾、孟菲斯、匹茲堡、平壤、濟州、烏蘭巴托、斯里巴加灣市、登巴薩、雅加達、棉蘭、泗水、吉隆坡、檳城、宿霧、克拉克、達沃、佬沃、馬尼拉、蘇碧灣、新加坡、曼谷、布吉、河內、胡志明市、亞德萊德、布里斯班、凱恩斯、達爾文、墨爾本、珀斯、悉尼、楠迪、奧克蘭、基督城、惠靈頓、萬隆、龍目、三寶瓏、日惹、琅勃拉邦、怡保、亞庇、古晉、曼德勒、仰光、卡里博、清邁、清萊、蘇梅島、甲米、烏汶、霍巴特、莫爾茲比港、峴港、達卡、艾哈邁達巴德、阿姆利則、班加羅爾、孟買、加爾各答、德里、海得拉巴、金奈、馬累、毛里求斯、伊斯蘭堡、卡拉奇、拉合爾、科倫玻、開羅、亞的斯亞貝巴、內羅畢、拉各斯、開普敦、德班、約翰內斯堡、巴林、德黑蘭、特拉維夫、安曼、科威特、貝魯特、馬斯喀特、多哈、達曼、吉達、利雅得、大馬士革、阿布扎比、廸拜、沙迦、維也納、布魯塞爾、聖彼得堡、莫斯科、基輔、薩格勒布、布拉格、赫爾辛基、里昂、尼斯、巴黎、柏林、科隆（波恩）、杜塞爾多夫、法蘭克福、漢堡、慕尼黑、雅典、布達佩斯、都柏林、米蘭、羅馬、阿姆斯特丹、華沙、里斯本、哥本哈根、奧斯陸、哥德堡、斯德哥爾摩、貝爾格萊德、巴塞羅那、馬德里、巴塞爾、蘇黎世、伊斯坦布爾、伯明翰、格拉斯哥、倫敦、曼徹斯特、諾丁漢（包括東米德蘭斯機場）、阿爾及爾、喀土木、卡薩布蘭卡、突尼斯、撒馬爾罕、塔什干、克拉科夫、盧森堡、愛丁堡、喀布爾、加德滿都、果阿、喀拉拉、列日、萊比錫、律勒歐、辛辛那提、亨茨維爾、托萊多、德累斯頓、薩拉戈薩、巴巴多斯、喬治王子城、波哥大、金斯敦、蒙特哥灣、巴拿馬城、哥倫布、波特蘭、坎皮納斯、庫里奇巴、馬瑙斯、北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、福州、廣州、桂林、貴陽、海口、杭州、哈爾濱、佳木斯、濟南、昆明、蘭州、牡丹江、南京、寧波、青島、齊齊哈爾、三亞、上海、天津、烏魯木齊、温州、武漢、無錫、廈門、西安、汕頭（包括揭陽潮汕）、瀋陽、鄭州、鞍山、南寧、石家莊、濰坊、徐州、北九州、小松、仙台、金邊、暹粒、塞舌爾、晉江、納什維爾、哈利法克斯、堪培拉、阿瓦隆、秋田、青森、卡迪克蘭、芽莊、合艾、日內瓦、花蓮、皇后鎮、聖荷西、德島、布加勒斯特、那不勒斯、比什凱克、杜尚貝、拉斯維加斯、萬象、阿什哈巴德、博洛尼亞、山形、第比利斯、蒙特利爾、浮羅交怡、奧蘭多、菲尼克斯、底特律、黃金海岸、羅安達、威尼斯、索菲亞、台南、澳門、佛山、惠州、梅州、湛江、深圳、珠海、拉薩、西寧、銀川、合肥、太原、南昌、呼和浩特、揚州、洛陽、麗江、張家界、蘇州、南通、常州、義烏、汶萊、帝力、浦那、旭川、函館、靜岡、克雷塔羅、基多、聖胡安、危地馬拉城、科契、阿克拉、達喀爾、鄂州