國泰航空獲空運牌照局續牌至2028年　期間可無限次往返香港國際機場

空運牌照局表示，就國泰航空提出的牌照續期申請，決定將有關牌照續期，有關牌照自今日（4日）起生效，至2028年3月19日（首末兩天包括在內）。

期間可無限次往返香港國際機場

根據續期的牌照，國泰航空可營辦編定航程的下列航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場，其中包括多個港人常去地點，如高雄、台中、台北、福岡、名古屋、大阪、札幌、東京、釜山、大丘、光州、首爾、廣島及沖繩等，其餘地點如下：