國泰航空飲食年底回復疫前供應量 今年首季增聘180人

國泰航空飲食服務(香港)有限公司昨開放其機場島約73,400平方米的廠房予傳媒參觀，包括平日為機上乘客準備水果的生果房、烹調主餐的中央廚房，以至最多可同時以740個吊架運送1,480架餐車來往3層廠房的運輸系統等。

疫後全球旅遊業步向復常，帶動航空和周邊配套需求。在港為超過40間航空公司提供飛機餐膳的國泰航空飲食服務期望，今年內將服務量回復至2019年疫情前水平，即每日8萬至10萬個。公司於今年首季會增聘180人，下周將舉行招聘會。

國泰航空飲食服務現時為超過40間航空公司提供飛機餐膳。公司行政總裁李載欣表示，隨著疫情放緩，各地政府亦陸續放寬出入境限制，不少航線亦復飛，飛機餐膳需求亦急促發展。她表示，目標在今年底飛機餐生產量可回復2019年疫情前水平，即每日生產8至10萬個飛機餐。

下周屯門舉行 招聘會

現時廠房有超過1,400名員工，連同其他支援人員共1,600至1,800人，但仍較高峰期約2,700人為低。李載欣指，公司在今年首季度將招聘180個職位，當中六成為航運服務部，其他則為航膳製作部、餐務整合部等，本月17至18日將在屯門舉行招聘會。而全年共招聘約數百人，具體人數目標視乎航班增班情況調整。

研製蛋撻歷時9個月

而近年餐飲選擇越來越多，乘客的期望亦有所提升。國泰航空飲食服務亦不斷研發特色菜式，國泰航空顧客體驗及設計部設計烹飪廚師黃潮傑以去年推出的蛋撻作例，研發時要考慮氣壓、運輸等原因，加上人類在空中的味雷會減弱，以至預留菜式仍會在機上翻熱，研製時亦要作調節。如公司去年推出的港式蛋撻，調試時間已長達9個月。