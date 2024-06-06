國泰航空｜見習機師於美國航空學校事故頻生及瞞報　所有學員禁飛

有本地傳媒報道，國泰航空（293） 見習機師學員遭美國航空學校暫停單人飛行（Solo flight）。美國航空學校「AeroGuard」最新發信指，要求國泰航空見習機師學員需暫時停止單飛，以待調查近期3宗單獨飛行出現的事故。

《南華早報》報道引述信中提及，有國泰學員在單飛期間出現機翼碰撞固定物、彈跳著陸（bounced landing）導致螺旋槳撞擊（porp strike）和錯誤駛離跑道，AeroGuard在信中直言，有關事故並非小錯誤，而且當中兩宗事故後，有人未正確報告損壞情況及交代事件；另有消息指，國泰航空將全體會見學員。

國泰：支持航空學校對報告的決定

國泰航空回應傳媒時表示，飛行培訓課程是在有執照培訓機構的控制下進行，並受到當地航空當局監管，重申「安全」是國泰航空作出每一個決定的方針，又指完全支持航空學校對報告的決定，並稱正在與學校方面保持密切聯繫，跟進正在進行的調查。

國泰航空補充，公司將繼續優先考慮見習機師和機組人員的安全，並且將繼續致力讓培訓計劃達到最高標準。

國泰航空自2022年疫情起，再次重啟見習機師（cadet pilot）課程，以往公司只會安排在澳洲阿德萊德的航空學校受訓，現時則新增美國鳳凰城的飛行訓練。據了解，是因全球疫情後重啟培訓的需求大增，以及國泰近年加大招聘飛行員工的力度。