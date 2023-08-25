國泰航空｜首辦內地機艙服務員招聘會　林紹波：2025年底前有最多2000名內地空服

國泰航空周五（25日）首次在內地舉辦機艙服務員招聘會，起一連6日在深圳舉行應徵者面試環節，有過百人參與。國泰表示，今次計劃招聘200至300名空中服務員，獲聘的空中服務員將以香港為工作基地。國泰航空行政總裁林紹波又表示，2025年底前有最多2,000名內地空服員工。

國泰內地空服薪酬待遇與本地員工相同

國泰航空於前海國際人才港黨群服務中心舉辦招聘會，面試現場設有摸高及語言測試區，應徵者手部需觸及208厘米的高度，亦要經過英語測試、小組討論及單獨面試環節。

國泰航空航空服務董事吳潔文指，約2,000人遞交申請，600人獲邀面試。今次計劃招聘200至300名空中服務員，獲聘的空中服務員將以香港為工作基地，由國泰協助辦理在港就業的工作簽證，薪酬待遇與本地員工相同，入職薪酬可達2萬港元，並會享額外的交通或住宿津貼，於今年第4季正式就職。

林紹波：2025年底前有最多2千名內地空服

國泰集團行政總裁林紹波指，希望國泰2025年或以前聘用4,000名內地員工，當中內地空中服務員將增至1,000至2,000人。他又指，國泰正積重拾內地業務，預期往返內地的航空班次會於10月增至160對，較現時增一成半，亦會繼續增加往返內地航班。