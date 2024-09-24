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2024-09-24 21:04:32

國泰調椅背風波｜金小姐稱國泰已內部警告涉事空姐　國泰澄清無警告 (有片)

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國泰調椅背風波｜金小姐昨在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。(小紅書截圖)

國泰調椅背風波｜金小姐昨在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。(小紅書截圖)

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國泰航空一班客機爆發「調椅風波」，一名內地女乘客因調後椅背問題，與後座一對廣東話的夫婦爭執，期間後座夫婦曾搖晃內地女子座位，又向她舉中指及以「大陸女仔」稱呼她，令該名內地女覺得受到侮辱和歧視，稱是用了類似「大陸妹」的字眼。事件女主角金小姐再接受傳媒訪問，她透露國泰航空當日向她回覆表示，已就事件在內部警告涉事空姐及作出檢討。不過，國泰航空澄清並無因事件警告或解僱任何機艙服務員。

國泰調椅背風波｜金小姐昨在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。(小紅書截圖) 國泰調椅背風波｜金小姐昨在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。(小紅書截圖) 國泰調椅背風波｜金小姐昨在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。(小紅書截圖) 國泰調椅背風波｜金小姐昨在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。(小紅書截圖) 國泰調椅背風波｜金小姐昨在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。(小紅書截圖) 妻子更對內地女生舉中指，並表示「大陸必勝，大陸人至叻，大陸女仔賣笑又得」。(網片截圖) 妻子更對內地女生舉中指，並表示「大陸必勝，大陸人至叻，大陸女仔賣笑又得」。(網片截圖) 妻子更對內地女生舉中指，並表示「大陸必勝，大陸人至叻，大陸女仔賣笑又得」。(網片截圖) 後座男子在得知內地女生錄影後，也對她進行了騷擾。(網片截圖) 在樓主上傳的影片中，還有其他乘客從不同角度拍攝的片段，可以見到港人夫婦用腳推她的椅背。(網片截圖) 空姐表示「因為我們今天全滿，找不到一個地方給你先」。(網片截圖) 周圍乘客出聲制止該對夫婦的行為。(網片截圖) 周圍乘客出聲制止該對夫婦的行為。(網片截圖)

稱國泰或會再致歉  冀加強員工培訓

金小姐接受《香港01》訪問稱，國泰航空當日回覆她，指出已對涉事空姐進行內部警告並作出檢討，並可能向她發送一封道歉信，還會考慮她提出的增強員工培訓的建議。金小姐表示對國泰的回覆不完全滿意，她希望國泰能夠重視類似事件並加強員工培訓。她提到事發時受到後排夫婦以「大陸妹」(影片中是大陸女仔)等歧視性字眼攻擊，但她認為此次事件屬於乘客之間的糾紛，與去年國泰空姐歧視非英語乘客的事件性質有所不同。

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她還表示不確定涉事空姐是否聽到事件中夫婦的「歧視性」辱罵，但空姐在交涉時，夫婦確實說出了「一早知大陸人啦」這樣的說話，影片中亦有錄下來。她希望國泰能平等對待所有乘客，並改善對突發事件的處理方式。她強調在事件發生時並未考慮要求經濟賠償，更希望得到國泰的正式回應。不過，國泰航空今日向《am730》澄清並無因事件警告或解僱任何機艙服務員。

小紅書再發片感謝網民

此外，金小姐昨日(23日)在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。她提到，這是她第一次深刻體會到自媒體的價值，因為她擁有了一個發聲的平台，並強調「法律至上，還有人心」。

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全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）