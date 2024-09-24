國泰調椅背風波｜金小姐稱國泰已內部警告涉事空姐　國泰澄清無警告 (有片)

國泰調椅背風波｜金小姐昨在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。(小紅書截圖)

國泰航空一班客機爆發「調椅風波」，一名內地女乘客因調後椅背問題，與後座一對廣東話的夫婦爭執，期間後座夫婦曾搖晃內地女子座位，又向她舉中指及以「大陸女仔」稱呼她，令該名內地女覺得受到侮辱和歧視，稱是用了類似「大陸妹」的字眼。事件女主角金小姐再接受傳媒訪問，她透露國泰航空當日向她回覆表示，已就事件在內部警告涉事空姐及作出檢討。不過，國泰航空澄清並無因事件警告或解僱任何機艙服務員。

金小姐接受《香港01》訪問稱，國泰航空當日回覆她，指出已對涉事空姐進行內部警告並作出檢討，並可能向她發送一封道歉信，還會考慮她提出的增強員工培訓的建議。金小姐表示對國泰的回覆不完全滿意，她希望國泰能夠重視類似事件並加強員工培訓。她提到事發時受到後排夫婦以「大陸妹」(影片中是大陸女仔)等歧視性字眼攻擊，但她認為此次事件屬於乘客之間的糾紛，與去年國泰空姐歧視非英語乘客的事件性質有所不同。

她還表示不確定涉事空姐是否聽到事件中夫婦的「歧視性」辱罵，但空姐在交涉時，夫婦確實說出了「一早知大陸人啦」這樣的說話，影片中亦有錄下來。她希望國泰能平等對待所有乘客，並改善對突發事件的處理方式。她強調在事件發生時並未考慮要求經濟賠償，更希望得到國泰的正式回應。不過，國泰航空今日向《am730》澄清並無因事件警告或解僱任何機艙服務員。

小紅書再發片感謝網民

此外，金小姐昨日(23日)在小紅書發布影片，感謝支持她並為她發聲的網民，她表示感到特別的感動和温暖。她提到，這是她第一次深刻體會到自媒體的價值，因為她擁有了一個發聲的平台，並強調「法律至上，還有人心」。