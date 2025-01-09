國泰連續兩日有航班乘客疑食物中毒　現階段調查料受污染食物非來自國泰

國泰航空繼昨日從尼泊爾來港的CX640航班有10名乘客食物中毒，今日的CX640航班亦有15名乘客不適，懷疑食物中毒，機組人員知悉事件後隨即通知機場控制塔人員報案。消防處凌晨3時許接報後，調派6輛救護車到場戒備，約兩小時後4男1女報稱不適的乘客，由1名空姐陪同乘坐消防處駐機場的「抬床運送及載客兩用車」到北大嶼山醫院治理，眾人能自行下車，步行進入醫院。
國泰：若最終顯示處理食物有問題將交代
國泰航空向《am730》確認，連續兩日從加德滿都前往香港的CX640航班均發生懷疑食物中毒個案，據現階段調查所知，受污染的食物相信並非來自國泰航空。國泰指，公司非常認真看待食物安全及衞生事宜，如最終調查結果顯示國泰處理食物的程序出現問題，將會公開透明向公眾交代，並採取糾正措施，防止類似事件再次發生，又就有關事件向受影響顧客致歉。
國泰又稱，已提醒機組人員和呼籲乘客遵守食物安全指引，並時刻保持良好個人衞生習慣，同時將繼續與有關當局保持緊密溝通，配合相關調查工作。衞生防護中心昨日公布，當日一班來港的CX640航班上，有10名乘客食物中毒，部分報稱在食用飛機餐10至30分鐘後，出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。中心指，其中9人在登機前曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條，綜合掌握資料初步相信食物中毒較大可能由該款三文治引致。