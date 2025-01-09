國泰連續兩日有航班乘客疑食物中毒　現階段調查料受污染食物非來自國泰

連續兩日國泰尼泊爾抵港客機乘客疑食物中毒，15人不適5人送院。(有線新聞截圖)

國泰航空繼昨日從尼泊爾來港的CX640航班有10名乘客食物中毒，今日的CX640航班亦有15名乘客不適，懷疑食物中毒，機組人員知悉事件後隨即通知機場控制塔人員報案。消防處凌晨3時許接報後，調派6輛救護車到場戒備，約兩小時後4男1女報稱不適的乘客，由1名空姐陪同乘坐消防處駐機場的「抬床運送及載客兩用車」到北大嶼山醫院治理，眾人能自行下車，步行進入醫院。

國泰：若最終顯示處理食物有問題將交代

國泰航空向《am730》確認，連續兩日從加德滿都前往香港的CX640航班均發生懷疑食物中毒個案，據現階段調查所知，受污染的食物相信並非來自國泰航空。國泰指，公司非常認真看待食物安全及衞生事宜，如最終調查結果顯示國泰處理食物的程序出現問題，將會公開透明向公眾交代，並採取糾正措施，防止類似事件再次發生，又就有關事件向受影響顧客致歉。