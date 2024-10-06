國泰飛紐約航班急降羽田機場 國泰：有乘客不適

國泰航空一架由香港飛往美國紐約的空中巴士A350客機，疑遇緊急事故，凌晨緊急降落日本東京羽田機場。國泰航空表示，因飛行途中一名旅客身體不適，需轉飛羽田機場，到埗後該名旅客已被立即送院治理，航班預計將於東京當地時間今晚(6日)9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。
機管局資料顯示，該架CX840航原定本港時間昨日(5日)下午4時15時出發，其後延至下午5時半左右出發，並預計在美國當地時間5日晚上8時35分抵達甘迺迪機場。惟根據航班網站，客機在日本東京時間凌晨約1時40分降落羽田機場。
有旅客不適需送院治理
國泰航空回覆《am730》查詢時稱，該CX840航班，於飛行途中因一名顧客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。航機於10月6日當地時間1時44分安全降落，機場人員隨即安排該顧客送院治理。
由於須遵守香港民航處就機組人員運作及休息時間的法定要求，航機需於當地停靠過夜。我們隨即為其他顧客提供協助及安排酒店住宿。CX840航班預計將於當地時間今晚9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。國泰稱，乘客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，謹就事件對受影響的顧客深表歉意，並感謝他們的理解及體諒。