國泰「飛躍理想」啟發翱翔夢 學員：投身航空業出路多元

提到航空業，大多數人率先想到機師或空中服務員。惟要讓龐大的飛行器翱翔天際，少不了如空廚、地勤、維修工程師等幕後英雄，他們均是成就航空業不可或缺的一環。國泰「飛躍理想計劃」安排青少年參觀航空設施，了解業內不同崗位運作與機會。有曾參加計劃的學員指，活動讓他知悉想加入業界「不只機師一條路」，「Plan A唔得仲有Plan B、C、D」，這理念亦適用於學業。

有曾參與計劃學員表示最深刻是在指導下體驗駕駛小型飛機。

目前於浸會大學就讀中醫及生物醫學的曾穎瑤表示，當空姐是一直以來的夢想。於中五時參與飛躍理想計劃，原以為只是聽講座，沒想到能參觀不同部門；並成為30名優秀學員之一，有機會到訪澳洲阿德萊德飛行訓練學校FTA。當中最難忘是與見習機師同食同住，聽取訓練時的苦與樂趣事，旅程讓她更廣泛認識航空業，並堅定完成大學後投考空中服務員的決心。

去年參與計劃、現於理大就讀航空工程課程的文楚峯則自小知悉國泰有此計劃，惟因疫情影響暫停，直至他中六那年復辦，當年雖將要應付文憑試但仍毅然報名。參與計劃後，他坦言對航空運作有更深認識，「(行業崗位)除機師和空姐外，還有維修工程師、飛行簽派員，甚至接送人員，都是整個運作的一部分。」準備明年選讀民航工程學作為主修科的他直言，活動不止讓他學懂不少業界知識，更提供機會認識不同人，可幫助自己生涯規劃。

文楚峯舉例指，與見習機師交流後，明白即使為自己定立目標，但不是只有一條路行到目的地，「以前只有Plan A想考機師，但沒人能保證成功。現在知道即使做不到機師，還有其他工作；讀書只為讓自己有Plan B、Plan C、Plan D等其他選擇。」他續指，與見習機師的交流中，感受到他們受訓的艱辛，「經常要溫習，訓練完回到房間還要讀書，若堅持不了很易放棄。所以我緊記他們所說，若我想考機師，一定要保持初心和那團火。」

於2014年參與計劃的黃司渭，目前任職港機全球發動機支援助理商務經理。他表示，當年透過計劃接觸到不同崗位後，更了解航空公司在餐膳、貨運、航廈及港機的貢獻，並體會到背後有很多人默默付出，「就是這個團隊精神和大家對航空業的愛，啟發了我很想加入這個行業。」