國泰30年育1500人才 林紹波：續投資源培訓機師 擴航線

不少人年少時或有過一個航空夢，但自費成為機師相信對普通人是「不可能任務」。國泰航空30多年前推行見習機師培訓計劃，資助學員到海外受訓，累計完成培訓逾1,500名專業人才。國泰集團行政總裁林紹波指出，未來會更穩定地培訓機師，並相信國泰有足夠機師應付所需航班班次，不會構成人手不足問題；明年將繼續招聘約3,000人，回復至正常招聘水平。

國泰航空自1988年起推行見習機師培訓計劃，資助學員到海外受訓，成功參與計劃的學員須接受約80周訓練，包括獲安排到香港及世界各地的機構或學院接受培訓，以取得商用機師執照。林紹波指，目前國泰的飛行員體系有3,400位機師，逾半經旗下見習機師計劃培訓加入，現有約400人正接受訓練；同時將持續招聘香港以外有經驗的機師。

林紹波表示，國泰未來的發展方向，除了在量方面增加航點及班次外，亦著重質的提升；過去數年已累積投入逾1,000億元，包括購入新一代飛機及推出新機艙產品，明年下半年更會重新裝修現有客機。他強調，過去3年因疫情後須在短時間內重建，招聘速度創歷年之最，但屬特殊時期；明年將繼續招聘約3,000人，並漸回復至正常水平。他又指，未來將更有系統地培訓機師，並相信國泰擁有足夠人手應付所需航班，不會出現人手不足問題。

從IT從業員到駕駛艙學員：放膽去試

正於澳洲阿德萊德飛行訓練學校FTA接受訓練的許家俊表示，自己從小就喜歡飛機，在加入國泰前有一段時間對原本從事的軟體開發工作感到厭倦，因而萌生重拾童年夢想的念頭，最終報名國泰見習機師培訓計劃。他坦言，機師訓練與想像中一樣艱辛，「真的很辛苦，有很多考試，幾乎每天都要做飛行訓練，有時甚至要一天訓練兩次。」他認為訓練過程中最開心的，是能認識來自日本、台灣、印度等地、懷抱同樣夢想的同學。他指出，其他地方的航空公司大多設有年齡上限，但香港及國泰並無限制，「我也是30歲後才開始轉行，想跟大家說，如果想試的話，就放膽去試吧！機會在這裡等著你。」

國泰自1994年開始，與FTA合作培訓見習機師。首批到澳洲受訓、現已升任為機長的鍾僑亮則分享，學習無分年齡，即使成為機長仍須持續保持開放心態。他是首批於阿德萊德飛行訓練學校畢業的國泰見習機師，現已肩負重任。他表示，面對愈發嚴峻的極端天氣，機師必須掌握概念，才能靈活應對各種情境。他憶述曾飛往印尼泗水，天氣報告顯示晴朗無風，惟抵達時卻見兩個雷暴夾擊機場，其他航班不敢降落。他憑多年分析雷達圖像的經驗，判斷最佳降落出口，最終安全著陸。他強調，能準確判斷，緣於持續學習與及時彈性應變能力。

機師或機長不是男性專利，國泰透露，目前的3,400位機師中，已有近10%為女性。在全球女性機師約5%比例中，可說是世界領先；正在訓練的見習機師中，女性比例已接近20%，相信女性機長的比例將逐步提升至20%。同為首批到澳洲受訓見習機師畢業生、現為訓練機長的胡淑芬，便是國泰航空歷來首位女性機長。被問及作為女性在成為機長的路上是否特別困難，她認為，女機師在飛行方面並不會與男性有本質差異，「好多時候要自己行出一步融入，不要只想着『我是女生』；而是去想大家都是一樣的，沒有分別，都是能做到的，件事就會發生。」

她坦言，真正的挑戰在於兼顧生活與家庭責任，例如照顧小孩及處理家務。胡淑芬指出，這令時間管理更顯重要，加上飛行員常須在不合適的時間進食和休息，必須克服身體及情緒上的起伏。她強調，最重要的是好好照顧自己，無論身體或心理，都要對自己好一點，這方法適用於所有性別人士。