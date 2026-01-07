國泰80周年兩機披復古衣 投資千億資金增顧客體驗

國泰航空成立80周年，集團推出一系列慶祝活動，包括為兩架飛機換上俗稱「生菜葉三文治」的經典綠白色塗裝，即日起執飛全球航線，逾千機艙服務員及地勤工作人員亦會換上不同年代的復古制服。國泰未來將投入逾1,000億元資金，提升顧客體驗和支持香港國際航空樞紐發展。

今年是國泰航空成立80周年，一架A350客機及一架波音747貨機換上1950至1990年代的綠白色間條設計。國泰航空行政總裁林紹波在慶祝活動表示，俗稱「生菜葉三文治」的經典塗裝勾起很多人的美好回憶，特別是曾在啟德機場乘搭國泰飛機的乘客，逾1,000名機艙服務員及地勤工作人員亦會穿上不同年代的復古制服，希望讓旅客重溫國泰多年來的演變。