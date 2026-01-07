國泰80周年兩機披復古衣 投資千億資金增顧客體驗

國泰航空成立80周年，集團推出一系列慶祝活動，包括為兩架飛機換上俗稱「生菜葉三文治」的經典綠白色塗裝，即日起執飛全球航線，逾千機艙服務員及地勤工作人員亦會換上不同年代的復古制服。國泰未來將投入逾1,000億元資金，提升顧客體驗和支持香港國際航空樞紐發展。
今年是國泰航空成立80周年，一架A350客機及一架波音747貨機換上1950至1990年代的綠白色間條設計。國泰航空行政總裁林紹波在慶祝活動表示，俗稱「生菜葉三文治」的經典塗裝勾起很多人的美好回憶，特別是曾在啟德機場乘搭國泰飛機的乘客，逾1,000名機艙服務員及地勤工作人員亦會穿上不同年代的復古制服，希望讓旅客重溫國泰多年來的演變。
林紹波稱，國泰集團在聖誕及新年期間業績表現理想，期望勢頭可以延續至今年首季，目前農曆新年的訂位情況頗為良好。國泰未來將投入超過1,000億元提升顧客體驗，同時繼續支持香港作為國際航空樞紐的發展。他續說國泰疫後不斷重建，料未來數年將進入正常化的增長時期，繼去年推出20個新航點後，今年會有更多新航班和新航點，包括3月起由香港直飛美國西雅圖；新一年國泰及旗下廉航香港快運會繼續推出優惠活動。
國航長期戰略性股東地位不變
另外，中國國航公布配售近1.1億股國泰股份，佔國泰已發行股份的1.6%，配售價為每股12.22元，較國泰航空周一收市價13.09元，折讓6.6%，套現13.2億元。就市場關注國航減持是否影響雙方關係，林紹波回應指，即使作出減持安排，國航仍然是國泰的長期戰略性股東，雙方合作關係並未改變。