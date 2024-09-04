國泰A350引擎故障｜全球首例機上乘客親述折返過程　感嘆機票最大價值是平安抵埗

國泰航空多架A350航機需要停飛檢查，緣於周一凌晨一班從香港飛往瑞士蘇黎世的A350客機，在起飛不久後因故中途折返，檢查後發現引擎零部件故障。有乘搭涉事航班的乘客憶述起飛不久後，機上娛樂系統顯示的航班目的地便改為香港，機師及後亦宣布因技術問題要重返香港。該乘客在轉搭另一架飛機抵達瑞士後，始知悉折返航班出現全球首宗A350航機的引擎問題，感嘆道近年航空公司不停比較服務和食物質素，「但其實我們的機票最大的價值是讓我們平平安安的從A到B。」

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起飛不久空中服務員集合起來

事發後一日，有網民在社交網站張貼一幅機上娛樂系統畫面圖片，顯示所乘搭客機當時正在香港上空盤旋放油。他在帖文提到，剛起飛已發現航班目的地改為香港，機上所有空中服務員亦集合在一起，之後機長就宣布要折返。他憶述當時因未知何時感到忐忑，但又為免徒添機組人員煩惱而不作查詢，「也不必問，也不覺得他們會跟我們說，小問題還好。如果大問題，那大家知道了也沒有意義。」

航班順利折返香港機場後，事主指國泰隨即安排另一架飛機啟程，當抵達蘇黎世始得知最初乘搭的客機，發生全球首宗同類型航機的引擎問題。他感嘆近年各航空公司都在服務和食物質素上作比較和競爭，「但其實我們的機票最大的價值是讓我們平平安安的從A到B」，希望其他乘客開口責罵機組人員前，要記住最後關頭保護乘客安危的人，「就是這些你開罵的空服員。」