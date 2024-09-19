國泰A350引擎故障｜初步報告指燃油軟管破裂起火　飛行員一度通報「MAYDAY」(更新)

國泰一架空中巴士A350在本月初飛往蘇黎世時引擎起火，需要折返降落，惟事件中無人受傷。民航意外調查機構今(19日)發表調查初步報告，表示發現2號發動機的次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，內部多處發生過火災和熱損傷等，又說飛行員曾一度通報MAYDAY緊急情況，惟隨後降級。

引擎起飛不久出現火警警報

該初步報告指，起火的2號引擎內連接至第17號燃油噴嘴的次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯的孔洞，內部多處發生過火災和熱損傷，可能燃油由軟管洩漏，加上其他因素包括氧氣和熱源，導致火勢蔓延，若未及時發現處理，可能有更嚴重火災，對飛機造成廣泛損壞。

報告又指，航班上共有348人，包括332名乘客和16名機組人員，起飛不足一分鐘後，飛行員觀察到起火的2號引擎出現火警警報並立即執行程序，關閉了2號發動機及釋放了一號滅火劑；59秒後，2號引擎的火警警報被清除。期間，飛行員最初向香港空中交通管制人員通報了MAYDAY緊急情況，但隨後降級為PAN緊急狀況(即非立即危及生命的緊急情況)，最終於起飛一小時多後安全著陸。