國泰A350引擎故障｜9.5至9.7再取消11對來回短途航班　民航處有監察國泰檢查機隊情況

國泰航空A350航機引擎部件故障，繼早前宣布取消部分航班後，國泰今(4日)再公布，預計於明日(5日)至周六(7日)期間將額外取消11對來回短途航班。至於15架需更換引擎輸油管的A350航機，當中6架已修復，並可投入運作，國泰將繼續維修其餘9架航機，預計於本周六(7日)或之前恢復運作。

國泰預期毋須再額外取消航班。連同早前宣布取消的航班，國泰於周一至周六(7日)期間，合共取消了45對來回航班。除9月2日的一班長途航班外，所有取消的航班均為短途航點。國泰就事件為顧客帶來不便衷心致歉。

國泰亦指，已就今次額外取消航班通知所有受影響顧客，並按情況提供國泰航空或其他航空公司的航班選擇。國泰已增加顧客服務中心及機場的人手，務求更妥善為受影響的顧客提供適切協助，市民如有需要可瀏覽cathaypacific.com以獲取最新航班資訊。

民航處高度關注事件

另外，民航處表示高度關注今次事件，指自前日收到國泰通知有航機出現引擎零部件故障後，一直與對方緊密聯繫並提出監管建議。民航處聲明提到，昨日已經與國泰航空工程部管理層會面，以掌握最新調查及維修進度，又已派員實地視察涉事引擎和在場監察國泰檢查A350機隊情況。根據國際民航的慣常做法，民航處主動聯絡及通報相關單位，包括歐洲航空安全局、其他相關民航當局及涉事飛機和引擎製造商，又會繼續與相關單位保持緊密聯繫，並密切跟進調查進度，適時作出進一步行動，確保航空安全。