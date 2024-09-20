國泰A350引擎著火調查 有燃油歧管軟管洩漏

國泰航空月初一架由香港飛往瑞士蘇黎世的A350空中巴士，在起飛後引擎起火。運輸及物流局轄下的民航意外調查機構(AAIA)昨發表調查初步報告顯示，有燃油歧管軟管破裂，燃油可能通過軟管洩漏，加上其他促成因素，如氧氣的存在和熱源，可能導致火勢蔓延至附近區域。如未及時發現並處理，此情況及其進一步的故障可能升級為更嚴重的發動機火災，從而對飛機造成廣泛損壞。

報告顯示，涉事的CX383航班當時載有332名乘客和16名機組人員，起飛前往蘇黎世後少於一分鐘，飛行員觀察到2號發動機有火警警報，隨即關閉2號發動機及釋放滅火劑，警報在59秒後清除。飛行員向控制塔通報「MAYDAY」(表示危及生命的緊急情況)並折返，最終航機安全著陸，事件中無人受傷。