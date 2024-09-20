國泰A350引擎著火調查 有燃油歧管軟管洩漏

國泰航空月初一架由香港飛往瑞士蘇黎世的A350空中巴士，在起飛後引擎起火。運輸及物流局轄下的民航意外調查機構(AAIA)昨發表調查初步報告顯示，有燃油歧管軟管破裂，燃油可能通過軟管洩漏，加上其他促成因素，如氧氣的存在和熱源，可能導致火勢蔓延至附近區域。如未及時發現並處理，此情況及其進一步的故障可能升級為更嚴重的發動機火災，從而對飛機造成廣泛損壞。
報告顯示，涉事的CX383航班當時載有332名乘客和16名機組人員，起飛前往蘇黎世後少於一分鐘，飛行員觀察到2號發動機有火警警報，隨即關閉2號發動機及釋放滅火劑，警報在59秒後清除。飛行員向控制塔通報「MAYDAY」(表示危及生命的緊急情況)並折返，最終航機安全著陸，事件中無人受傷。
AAIA事後檢查發現2號發動機內，連接至第17號燃油噴嘴的次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯的孔洞。而在引擎的後核心艙部分，亦觀察到黑色煙灰，表明存在火警跡象；兩個推力反向器整流罩的底部，也發現燃燒痕跡。除第17號次級燃油歧管軟管有異常外，AAIA還發現其他五條次級燃油歧管軟管存在金屬編織物磨損或內部結構塌陷的情況。
報告亦指，其後檢查顯示，流向燃油噴嘴的燃油或通過破裂的次級燃油歧管軟管洩漏；加上其他促成因素，如氧氣的存在和熱源，或導致火勢蔓延至附近區域。如未及時處理，此情況及其進一步的故障或升級為更嚴重的發動機火災，對飛機造成廣泛損壞。
運輸及物流局指，調查小組正詳細分析收集到的數據和資訊，以避免同類事件再次發生。國泰航空指，知悉AAIA所發布的初步報告；強調事發後除通報飛機和引擎製造商，以及相關機構，並已即時檢查旗下所有A350航機，確保均可安全運作。國泰亦已嚴格遵從AAIA初步報告中提及的歐盟航空安全總署緊急適航指令，並會繼續配合調查工作。