國泰A350引擎零件故障全球首例　報道指涉燃油噴嘴(更新)

【9月3日更新】 國泰未有透露涉事零部件的詳情。路透社引述知情人士報道，事件涉及燃油噴嘴（fuel nozzle）。報道又援引專家表示，此類問題很少見，但除非存在更深層的缺陷，否則一般比渦輪葉片等主要引擎零部件故障，引起的關切較低。引擎製造商勞斯萊斯表示，已知悉事件，將同國泰、空中巴士以及管理部門合作調查。負責監管空中巴士的歐洲航空安全局表示，不排除會有跟進行動，但會根據調查結果再作決定。

國泰航空昨日凌晨一班由香港飛往瑞士蘇黎世的航班，據報在起飛後引擎的警告燈亮起，懷疑機上引擎起火，機師及後按程序在香港以南上空放油後，最終安全著陸香港國際機場，事件中無人受傷。

國泰：正從海外採購零件

昨晚國泰航空表示，檢查該A350客機後發現引擎零部件故障，並屬於全球首例，事後已即時通知飛機和引擎製造商，以及相關監管機構，檢查全線48架A350航機後亦發現若干相同的引擎零部件要更換，因此要取消昨日及今日共24對使用A350航機營運的航班，以便停飛數日維修。國泰又指，正全力於海外採購引擎零件並運送到本港，以協助維修工作，並就事件向受影響乘客致歉。

凌晨1時許安全折返香港

涉事客機的為國泰航空航班，編號CX383， 原定由香港前往瑞士蘇黎世。該航班在香港時間凌晨零時07分起飛，起飛後不久，機師發現警示燈亮起，懷疑引擎起火。機師隨即通知香港機場空管人員要求折返。機場消防車及救護員在北跑道戒備。機師在香港以南上空盤旋執行空中放油程序後，客機最終在凌晨1時40分，在機場北跑道安全降落，事件中無人受傷。