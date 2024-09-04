國泰A350引擎零部件故障 15架須換零件 今日多10對短途航班受影響

國泰航空一架原定飛瑞士蘇黎世的A350客機因引擎零部件故障須折返香港，經全面檢查旗下48架相關航機後，發現15架須更換引擎零部件，其中3架已修復；受事件影響，今日(4日)要額外取消10對短途航班，累計有34對航班(共68班)受影響。國泰預計所有受影響航機可於周六(7日)恢復運作。路透社引述消息指，事件涉及引擎內燃油噴嘴(fuel nozzle)。引擎生產商勞斯萊斯(Rolls-Royce)確認涉事客機的引擎由該公司出產，並會按需要向採用同型號Trent XWB-97引擎的航空公司更新事件進展。

國泰前日凌晨一班由香港飛往瑞士蘇黎世的航班，因引擎零部件故障需要折返香港機場，國泰前晚發聲明指，故障屬全球首例；隨即宣布取消周一及二共24對來回航班，主要影響來往東京、大阪、台北、曼谷及新加坡航線，已通知受影響乘客並提供了替代旅行選擇。 周四至周六航班調動今午再公布新消息 國泰昨再公布，工程團隊徹底檢查A350機隊全部運作中航機，發現15架須更換引擎零部件，已修復當中3架。今日要額外取消10對短途來回航班，除上述航點外，亦有高雄、北京、上海、首爾等，而所有長途機將不受影響。所有原訂周一至四出發的A350型號客機，乘客可於周四前免費更改機票，出發日期必須在10月31日或之前。至於周六或之前的其他航班調動，國泰將於今午2時前發布最新消息。

昨日有擬赴新加坡的旅客指，前晚得知航班被取消，曾上網或致電客服了解應如何處埋，卻未能成功聯絡，惟有向第二間航空公司重新購買一張來回機票，感安排有欠理想。亦有飛日本的市民指，原定昨早8時許赴當地，航空公司其後安排10時40分的航班，「沒有發(新安排)電郵給我，是我自己在網站不停重新整理，看見航班編號轉了。」又指首日行程略受阻，包括原本已付費用膳的餐廳未能到達。但亦有受影響旅客表示諒解安排，「點都安全至上，遲少少到都無所謂。」

勞斯萊斯︰引擎由該公司出產 引擎生產商勞斯萊斯(Rolls-Royce)確認涉事客機的引擎由該公司出產。該公司發聲明回應事件稱，留意到國泰航空已經為旗下機隊進行預防性檢查，又指已準備好後備零部件供航空公司更換。除向國泰航空提供支援和指導外，勞斯萊斯也會按需要，向其他採用同型號Trent XWB-97引擎的航空公司更新事件進展。 歐洲航空安全局︰按調查結果再作跟進行動 負責監管空中巴士的歐洲航空安全局表示，不排除會有跟進行動，但會根據調查結果再決定。正在歐洲訪問的運輸及物流局長林世雄表示，非常關注事件，已指示局方人員向國泰航空、民航處及機管局表達須繼續跟進，一方面秉持航空安全的最高標準，另一方面盡量減低對旅客的影響。民航處表示，前晚收到國泰航空相關通知後，一直密切監察情況，並有聯絡歐洲航空安全局，該局亦是該航機設計國家的民航監管當局。民航處會繼續與相關單位及機構保持緊密聯繫，並監察調查進度，以及由航機設計國家、製造商、相關調查機構所發出的安全行動或建議，以盡快作出跟進行動，確保航空安全。

路透社引述知情人士報道，事件涉及燃油噴嘴(fuel nozzle)。報道又援引專家表示，此類問題很少見，但除非存在更深層的缺陷，否則一般比渦輪葉片等主要引擎零部件故障，引起的關切較低。 香港工程師學會航空分部副主席詹永年稱，A350屬於相對新型的飛機，又指飛機設計時，已為故障做準備；每個系統都需要經過安全評估，出現事故的機會率要達到「10的負9次方」，即機會率非常小。他又說，在未更換相關零部件前，暫時停飛是負責任的做法。飛機零部件的採購程序有既定機制，可能需要一兩天時間採購。

空中巴士A350是歐洲飛機製造商空中巴士所研發的長程雙引擎廣體客機系列；在目前全球雙發延程飛行(ETOPS)等級最高，航程最遠的一款民航飛機。A350原型機於2013年6月14日首次從法國圖盧茲起飛，於9月收獲歐洲航空安全局認證，兩個月後獲美國聯邦航空管理局認證。現時A350全球訂單有1,327架，已交付612架。引擎則採用勞斯萊斯。 內媒︰國家民航局會介入調查 翻查國泰航班資訊，國泰先後於2016年起使用A350-900，和2018年引入A350-1000兩個機種。香港快運、香港航空均表示，旗下機隊沒有採用A350機型。內地傳媒指，內地有4間航空公司營運78架A350客機，並引述航空公司管理層指，國家民航局會介入調查。